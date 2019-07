Souvenirs de la résistance à Malaucène, Violès et Sarrians

Sarrians, France

Cette rafle devait coûter la vie à un résistant à Violès et quatre personnes à Sarrians. Deux "victimes collatérales", deux passants abattus sur la place du village par les soldats allemands qui escortaient les fascistes français dans leur opération. Les nervis du PPF devaient ensuite torturer à mort deux autres résistants dans leur ferme : Albin Durand le chef de la résistance communiste et Antoine Diouf son fils adoptif.

Le devoir de mémoire respecté

En ce jour anniversaire des hommages vont être célébrés à 11 h 00 en mairie de Malaucène, puis à 15 h 00 à l'hôtel de ville de Violès et enfin à Sarrians à 18 h 00 en mairie d'abord puis devant le monument aux morts. L'association des amis d'Antoine Diouf et Albin Durand créée en 2004 a mené une enquête historique sur ces événements et en a tiré un livre. Les membres de l’association prendront la parole au côté des élus locaux et de NIcolas Sansu, le maire communiste de Vierzon.