Indre : 1 500 éléves de retour dans leurs classes entre ce mardi et jeudi

Le directeur académique des services de l'Education Nationale (DASEN) dans l'Indre était l'invité de France Bleu Berry ce mardi matin à 7h45. Jean Paul Obelliane a bien sûr évoqué le retour des élèves dans les classes à partir de ce mardi. Dans le département, environ 1 500 élèves vont retrouver leur école entre ce mardi et jeudi 14 mai, soit 10% des élèves du département. La semaine pochaine, jusqu'à 3 000 élèves auront retrouver leurs classes, soit 20% des effectifs : "C'est une situation qui va nous va bien, parce qu'on veut des petits groupes et on veut reprendre progressivement en toute sécurité, en apprenant à vivre avec le virus" souligne Jean Paul Obelliane.

"L'école maternelle autrement "

Cette rentrée, on le sait, est source d'inquiétude pour certains parents et enseignants. Le DASEN de l'Indre rappelle que pour les élèves de maternelle et de grande section de maternelle, la rentrée se fait sur la base du volontariat des familles. Dans les classes, ce sont de petits groupes qui sont constitués pour respecter les mesures de distanciation physique. La pédagogie elle, a été adpatée : "Effectivement;, ce sera l'école maternelle autrement" reconnait Jean Paul Obelliane qui ajoute : "Moi, ca m'inquiète aussi de savoir que des enfants pourraient ne pas à l'école pendant 6 mois. Ces élèves ont besoin de retrouver leurs camarades et leur enseignant." Pour Jean Paul Obelliane, il s'agit d'éviter le décrochage social et scolaire de certains enfants mais il rappelle que seules les écoles où toutes les conditions de sécurité seront optimales, pourront rouvrir : "On préfére différer et prendre un petit peu de temps pour assurer la sécurité".

Pas de double journée pour les enseignants

Si certains enseignants ont retrouvé leurs classes, d'autres vont continuer à travailler chez eux à distance avec les élèves : "Ca va prendre quelques jours d'organisation. L'idéal étant de pouvoir équilibrer entre les deux et là-dessus, je fais confiance aux enseignants. Pour moi, ce sont des ingénieurs de la pédagogie, et ils sauront faire. En tout cas, il n'est pas question qu'ils se mettent une double journée sur le dos, avec un travail en présentiel et celui à distance."

Jean Paul Obelliane a tenu aussi à rassurer sur le programme et la rentrée de septembre : "Il ne s'agit pas de faire le forcing et boucler le programme à tout prix. Il s'agit d'accueillir les élèves et de faire un point personnalisé sur leurs acquis et sur ce qui reste à faire. A la rentrée de septembre, on s'adaptera pour redémarrer sans mettre les élèves en difficulté".