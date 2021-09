Châteauroux : l'opération "petit déjeuners gratuits" à l'école va s'étendre

C'est Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire et son collègue Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille, qui étaient venus lancer officiellement en mai dernier le dispositif "Petits déjeuners gratuits", à l'école Buffon à Châteauroux. Une expérimentation mise en place au retour des vacances de Pâques, et qui doit être étendue ; le dossier sera abordé ce mercredi soir en conseil municipal.

Permettre à tous les élèves de bénéficier d'un vrai petit déjeuner

L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée en 2018 par le gouvernement, prévoit d'encourager dans les écoles des quartiers en Zone d'Éducation Prioritaire (REP/REP+) notamment, la distribution gratuite de petits déjeuners équilibrés. La municipalité de Châteauroux souhaite donc étendre le dispositif aux enfants du quartier prioritaire Saint-Jean/Saint-Jacques, à raison de deux petits déjeuners par semaine, dans six écoles : maternelle et élémentaire Michelet, maternelle et élémentaire Buffon, maternelle Olivier-Charbonnier et élémentaire Frontenac. "L'objectif c'est de permettre à tous les élèves d'avoir un vrai petit déjeuner complet, parce qu'on sait que chacun chez soi n'a pas toujours cette opportunité là, en fonction de la situation sociale des parents" précise le maire de Châteauroux : "On le voit au quotidien, il y a de vraies difficultés sur ce sujet là. C'est parfois même un sujet tabou ; les parents n'osent pas dire que leur enfant n'a pas pris de petit-déjeuner le matin. Il faut donc repérer ces élèves et leur permettre, sans l'afficher bien sûr, de bénéficier d'un vrai premier repas" ajoute Gil Avérous. Une opération estimée 90 000 € pour la ville, sachant que l'Éducation Nationale s'engage à hauteur de 1,30 € par petit déjeuner distribué. L'opération pourrait s'étendre encore à la rentrée de l'année prochaine, à d'autres quartiers prioritaires, notamment le quartier Beaulieu et aux écoles desservant le quartier Vaugirard.

Une étude pour la réhabilitation des Halles de Châteauroux

Parmi les nombreux autres dossiers qui seront abordés ce mercredi soir en conseil municipal, le lancement d'une étude de programmation pour la réhabilitation des Halles de Châteauroux. L'objectif est d'améliorer la desserte intérieure du lieu. Aujourd'hui, des poteaux sont situés au milieu des allées de circulation, ce qui ne rend pas la circulation facile et dissimule parfois les étals. "L'objectif c'est de gagner quelques mètres carrés sur l'extérieur pour gagner de la place à l'intérieur, redistribuer les étals, mettre les poteaux à l'intérieur des espaces commerciaux, pour avoir des allées faciles d'accès et améliorer la visibilité des commerçants" souligne Gil Avérous. "Quand on regarde les Halles aujourd'hui en France, elles ont beaucoup évolué. Elles sont devenues de vrais lieux de vie où l'on peut par exemple boire un verre, déguster des huîtres, ce qui n'est pas encore le cas des Halles de Châteauroux. Aujourd'hui, on y va acheter, mais on n'y reste pas. l'objectif c'est donc d'avoir des activités nouvelles, un lieu de visite, de vie, où on a plaisir à rester" poursuit le maire de Châteauroux.