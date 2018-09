Saint-Dié-des-Vosges a été la ville de leur enfance. Deux amies, Marion Hirsinger et Laurence Houot, signent aujourd'hui le livre "L'instant Maternelle". Des chroniques sur le quotidien de l'école maternelle. Regard amusé, agacé et distancié d'une professeure des écoles et d'une illustratrice.

Saint-Dié-des-Vosges, France

Elles sont nées le même jour, la même année, ont joué ensemble, sont parties en vacances ensemble. Aujourd'hui, ces deux copines d'enfance de St-Dié-des-Vosges signent un livre sur l'école maternelle. Marion Hirsinger et Laurence Houot ont toutes les deux 49 ans et vivent en région parisienne. La première est professeure des écoles. La seconde est journaliste. L'une écrit, l'autre illustre et cela donne ce livre : "L'instant Maternelle" (Editions Marie B). L'école maternelle vue de l'intérieur : cantine, kermesses, sorties scolaires, poux, météo...

Neige, pluie, canicule, verglas, autant de mots qui annoncent un enfer pour la communauté éducative. C'est comme si on maintenait une bouteille de coca secouée toute la journée en espérant qu'elle n'explose pas" - chronique La Météo (page 29)

Une amitié longue de plus de 45 ans et un livre à quatre mains - Marc Félix

L'idée de ce livre, c'est de mettre en relief - et avec le sourire - le décalage entre la réalité d'un métier et la perception des parents/de l'Education nationale/des politiques/du grand public. Les chroniques sont intitulées "La paperasse", "L'effectif maximal" mais aussi "Les clichés sur le métier". "Instit, c'est sympa comme job !" : cette réflexion, Marion Hirsinger l'a souvent entendue. "On a l'impression que c'est tranquille", s'agace-t-elle gentiment, "que c'est idyllique parce qu'on travaille avec des enfants".

Il y a cette idée de métier facile et un peu cool. En fait, c'est physiquement et nerveusement très fatiguant !" - Marion Hirsinger, institutrice

"C'est un métier difficile au quotidien", insiste à son tour Laurence Houot. "Il faut tenir le choc année après année ! Même si c'est aussi beaucoup de joie, de plaisir et de bonheur. Je pense que c'est la manière de Marion, en tant que maîtresse, de garder une forme de distance avec son travail. L'humour est l'un des moteurs et c'était mon boulot de transmettre ça dans les dessins. Toutes les anecdotes, c'est du vécu !"

Sans St-Dié et les Vosges, ce livre n'aurait pas vu le jour. C'est là, pendant leurs années maternelles, qu'est née leur longue camaraderie. "Très souvent, on utilise des expressions des Vosges quand on se parle", s'amuse Laurence Houot. "On est très attachées à cette région, c'est ce qui cimente notre amitié." Laurence et Marion n'oublient pas non plus que St-Dié est la ville natale de Jules Ferry et que l'ancêtre de l'école maternelle est apparu pour la première fois dans les Vosges en 1771.