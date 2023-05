Saint-Jean-de-la-Ruelle : le collège André Malraux ne sera pas reconstruit avant 2028

Le collège André Malraux à St Jean-de-la-Ruelle est classé REP + et accueille plus de 400 élèves

Le collège André Malraux de Saint-Jean-de-la-Ruelle ne sera pas reconstruit d'ici 2026. C'était pourtant l'objectif que s'était fixé le Département du Loiret, objectif annoncé à l'automne 2020, et confirmé lors de la campagne pour les élections départementales . Un site était alors identifié pour la reconstruction de cet établissement de 418 élèves classé en REP+ : "le Clos du Mistigri", situé à 800 mètres de distance de l'emplacement actuel. Mais vérification faite, ce terrain pose trop de problèmes d'aménagements en raison de son important dénivelé.

ⓘ Publicité

Le collège André Malraux à St Jean-de-la-Ruelle date de 1977, il est devenu particulièrement vétuste - DR

A la recherche d'un nouveau site : horizon 2028 ?

C'est donc le retour à la case départ, confirme Florence Galzin, vice-présidente du Département du Loiret en charge de l'Education. "Le principe de reconstruire ce collège qui est d'une conception ancienne n'est pas abandonné, nous sommes toujours dans cette logique, insiste-t-elle. Le terrain initialement envisagé est effectivement trop pentu, il serait trop compliqué d'y implanter un bâtiment. Nous sommes à présent dans l'attente des propositions de la ville de St-Jean-de-la-Ruelle et/ou de la métropole d'Orléans pour trouver une emprise foncière qui satisfasse tout le monde." La recherche est en cours, mais cela entraînera un report du projet d'au moins deux ans, dans le meilleur des cas. "Notre objectif, c'est une ouverture d'établissement vers 2028" conclut l'élue.

"Ne pas claquer la porte, cela fait trembler le mur" avertit un écriteau - DR

La perspective de ce report est plutôt mal vécue par le personnel de l'établissement (dont 44 enseignants), alors que le collège André Malraux, construit en 1974, est particulièrement vétuste. Et qu'il est classé en REP +, donc prioritaire aux yeux de l'Education nationale car accueillant un public défavorisé. "Ce dossier dure en réalité depuis une dizaine d'années, le délai est encore repoussé et, en attendant, la situation de précarité bâtimentaire continue, soupire Matthias Guérin, professeur et représentant FSU au collège André Malraux. Récemment, j'ai reçu une collègue venant d'un autre établissement, la première chose qu'elle m'a dite, c'est : "On dirait un blockhaus, votre collège !" Qu'on soit classé en zone REP + devrait alerter davantage le Département et l'Education nationale : les élèves sont déjà un peu plus en difficulté que la moyenne et on leur offre un cadre dégradé, peu accueillant, voire par endroits délabré, ça ne donne pas envie d'apprendre et de réussir - en tout cas, ça ne facilite pas les choses."

Des fissures, des peintures qui s'écaillent : la triste réalité du collège André Malraux à St-Jean-de-la-Ruelle - DR

Des travaux dès cet été, loin des enjeux ?

Au Département du Loiret, on se dit conscient de la situation et des travaux de modernisation seront engagés dès cet été, pour une enveloppe d'environ 400.000 euros. "Des travaux d'embellissement, des travaux de sécurisation et de vidéoprotection pour le portail, des travaux pour l'accessibilité avec la mise en place d'un ascenseur, des travaux de création d'une salle informatique, des travaux d'aménagement une salle de réunion au 1er étage pour pouvoir installer deux nouvelles classes, les devis sont en cours", détaille Florence Galzin. "Ce sont des travaux indispensables, d'autant qu'au regard de la carte scolaire actuelle, le collège accueillera 2 classes d'élèves supplémentaires, l'une en septembre prochain, l'autre à la rentrée 2024."

"Nous sommes en situation de précarité bâtimentaire", se désole Matthias Guérin - DR

Un effort certain, mais qui risque de ne pas être à la hauteur de l'enjeu, réagit Matthias Guérin. "Ce qu'il faudrait, c'est de l'isolement acoustique - on entend le bruit de l'avenue Pierre Mendès-France dès qu'on ouvre une fenêtre, et même très souvent le bruit de la classe voisine car les murs ne sont pas épais. Ce qu'il faudrait encore, c'est de l'isolement thermique, le bâtiment est une vraie passoire, froid l'hiver et chaud l'été. On a des trous dans certains murs, des infiltrations d'eau au deuxième étage quand il y a de grosses averses... L'embellissement, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que cela suffise pour améliorer réellement les conditions de vie et de travail qui trop souvent sont inacceptables." Réponse, donc, peut-être, en septembre.