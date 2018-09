Saint-Esteben, France

"Rendez-nous notre maîtresse", ou encore "Parents en colère". Impossible de rater les banderoles noires accrochées aux grilles de l'école si vous traversez St Esteben. La rentrée se présentait sous les meilleurs auspices pour le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de St Martin d'Arberoue et St Esteben. Mais l'école a perdu un demi-poste entre la rentrée du 3 septembre, et la commission paritaire du surlendemain. Si l’élémentaire se retrouve aujourd'hui avec une classe unique du CP au CM2, c'est parce que cette commission a entériné la suppression d'un demi-poste.

"On nous a volé notre maîtresse!"

Les élèves ont une enseignante pour l'euskara et une pour le français © Radio France - Bixente Vrignon

Philippe Guichanducq, parent d'élève: "On a eu un sentiment d'injustice totale" Copier

Philippe Guichanducq est à la tête de l'association des parents d'élèves. Quand il a amené son fils à l'école lundi, les élèves étaient répartis en demi-groupes, mais le jeudi ... surprise! " La maîtresse n'était plus là! Imaginez une nouvelle enseignante qui s'installe chez nous, prépare ses progressions, elle est nommée le lundi, et le mardi soir on lui dit de faire ses bagages et de repartir à la maison! C'est un sentiment de renvoi total, c'est injuste". les parents soulignent la classe unique à 5 niveaux pour 25 élèves. Ils veulent continuer leur action.

Sorpresa gaixtoa

Burrsoek ez dute onartu nahi erabakia © Radio France - Bixente Vrignon

RPI honetan, haurrek ikasten dute bai euskaraz, eta bai frantsesez ere. Hetsidura eta sorpresa txarra aipatzen dute. Nicolas Elissalde burasoa da eta dioenez: "Nahi dugu gure erakaslea berreskuratu. Lanpostu erdi horren kentzea onartezina da. Egunero biltzen gira eta segur, ez dugu hori onartuko, zeren ondorioz, 25 haur badira gela bakar batean, ikasteko baldintzak ez dira pentsatu genituenak izanen".