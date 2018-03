L'annonce du maintien de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles de St Pierre-des-Corps suscite de vives réactions des enseignants, et de certains parents. Force Ouvrière éducation parle de passage en force.

Mardi, la municipalité de St Pierre-des-Corps annonçait dans un communiqué le maintien des écoles de la commune à 4 jours et demi par semaine. La décision a été prise par les conseillers municipaux à une très forte majorité avec deux votes contre et une abstention. Après un long et riche débat où chaque conseiller a pu s’exprimer, c’est bien l’intérêt de l’enfant qui a primé. La concertation menée durant plusieurs mois a permis de recueillir l’avis des acteurs éducatifs et des parents, pouvait-on lire.

Un passage en force

Mais la pilule est très mal passée. Une partie des enseignants de la commune dénonce le choix de la mairie de maintenir la semaine de 4 jours et 1/2 à la rentrée prochaine, malgré un vote de 10 des 12 conseils d'école pour un retour à la semaine de 4 jours. Vincent Moquette est le délégué départemental de Force Ouvrière Education. Pour lui, 90 à 95% des enseignants du premier degré rejettent la semaine de 4 jours et demi. A St Pierre-des-Corps, 10 conseils d'écoles sur 12 se sont prononcés pour la semaine de 4 jours. Le syndicat parle de passage en force.