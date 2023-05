Stages rémunérés dès la seconde, filières supprimées : ce que l'on sait de la réforme du lycée professionnel

Emmanuel Macron dévoilera ce jeudi à la mi-journée les grands axes de la réforme du lycée professionnel, depuis un établissement de Saintes (Charente-Maritime). Accompagné des ministres de l'Éducation nationale Pap Ndiaye, du Travail Olivier Dussopt, qui a conduit la réforme des retraites, et de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean, le chef de l'État va détailler trois priorités : "la lutte contre le décrochage scolaire, l'amélioration de l'insertion professionnelle et la reconnaissance du travail et de l'engagement du corps enseignant", a précisé l'Élysée.

ⓘ Publicité

Mieux connecter le lycée et le monde de l'entreprise

Si les lycées professionnels accueillent un lycéen sur trois, seul un bachelier professionnel sur deux et un quart des élèves titulaires d'un CAP parviennent à trouver un emploi dans l'année suivant l'obtention de leur diplôme, rappelle l'Élysée. Et parmi ceux qui poursuivent en BTS, un trop grand nombre décroche dès la première année, souligne encore la présidence. Une "transformation ambitieuse" du lycée professionnel est donc nécessaire pour "faire réussir la jeunesse et disposer des compétences d'aujourd'hui et à venir", ajoute-t-elle.

Concrètement, l'exécutif veut modifier l'offre de formations pour davantage l'adapter aux bassins d'emploi : créer de nouvelles filières dans des secteurs porteurs - comme le numérique ou l'écologie - et supprimer celles qui offrent le moins de débouchés, dans la gestion ou le secrétariat par exemple.

Stages rémunérés

Promise durant la campagne présidentielle 2022, cette réforme cristallise déjà une vive opposition. Fin 2022, les syndicats ont notamment manifesté contre l'augmentation prévue du temps de stages d'au moins 50% qui réduirait, selon eux, les heures d'enseignement général. Fin janvier, la ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnels, Carole Grandjean, en charge de mener cette réforme, a finalement reculé sur cette mesure-phare. Le gouvernement envisage désormais de moduler les stages en fonction du cursus et du projet de l'élève, et les lycéens pourront être rémunérés pendant leur période en entreprise, une gratification financée par l'État.

Au total, l'exécutif promet d'investir un milliard d'euros par an.