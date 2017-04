Strasbourg : des lycéens réalisent un film sur le harcèlement scolaire

A Strasbourg, depuis le début de l'année des lycéens réalisent un film sur le harcèlement. "Les Bleus de la vie" raconte le quotidien d'une lycéenne harcelée à l'école comme sur internet. Une manière pour les élèves d'aborder ce sujet délicat et de cibler aussi les harceleurs.

Ce mardi, à l'Elysée le prix "Non au harcèlement" a été remis à des élèves de la France entière. Depuis 2013, ce prix récompense les outils de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. A Strasbourg, au lycée Pasteur, depuis le début de l'année, des lycéens réalisent de leur côté un moyen métrage sur le harcèlement, entre autre à l'école. Une manière pour eux de parler des victimes mais aussi des harceleurs, pour aborder plus facilement ce sujet délicat.

Une élève harcelée à l'école mais aussi après les cours

En début d'année Julien Weiss et Thomas Wagner, deux élèves de Terminale, passionnés par le cinéma, créent un club audiovisuel. Le Conseil de la vie lycéenne leur a proposé de travailler sur le harcèlement scolaire. Un thème rapidement adopté par les lycéens de Pasteur, Julien Weiss : "A la base on nous l'a demandé mais on l'a vraiment pris comme un devoir parce que c'est un sujet qui peut toucher les lycées, les collèges. On s'est dit que c'était une mission pour nous." Leur moyen métrage raconte l'histoire d'une lycéenne Loélia. Cette jeune fille a la particularité de voir les fantômes, elle se fait rejeter par tous ses camarades. Une élève harcelée à l'école mais aussi après les cours, elle va avoir la chance de rencontrer un nouveau professeur, qui va beaucoup l'aider.

Des participants au projet eux-mêmes victimes d'harcèlement

D'ailleurs en travaillant sur le film, les jeunes ont eu l'occasion d'échanger sur le sujet et de se confier aussi, Thomas Wagner : "Quand on a commencé à écrire le scénario on a remarqué que parmi les personnes qui ont participé au projet il y a des personnes qui ont été victimes de harcèlement quand ils étaient au collège. On découvre qu'autour de nous il y a beaucoup de gens qui peuvent être harcelés sans qu'on le remarque". Un moyen métrage qui sera sûrement diffusé dans les classes du lycée Pasteur à la fin de l'année et ils l'espèrent dans d'autres établissements pour toucher le plus d'élèves possibles. Pour financer leur projet entre 5000 et 6000 euros, les élèves ont besoin d'un petit coup de pouce. Ils ont eu le soutien financier de l'association la Maison des lycéens de Pasteur et pour payer le reste ils ont lancé un financement participatif.