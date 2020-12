A l'heure des examens et des partiels, les révisions et cours se font toujours à distance pour les étudiants. Une situation qui pèse sur leur scolarité. A Strasbourg, certains se disent en plein décrochage voire envisagent de se réorienter. France Bleu Alsace les a rencontrer.

Strasbourg : "J'ai plus envie de rien faire", le décrochage des étudiants face au confinement

Sonia, 23 ans, étudiante à Strasbourg, envisage de se réorienter à cause du confinement.

"Je suis plus motivée comme avant, par exemple, des fois, j'ai cours à 8 heures, je préfère dormir", lâche Rahy Marwa, 19 ans, en première année de licence en Langues et culture européenne à l'université de Strasbourg. L'étudiante a déjà connu le confinement en Terminal, mais là c'est "pire" : "J'ai plus envie de rien faire" souffle la jeune fille. Comme elle, beaucoup d'étudiants vivent mal les cours à distance mis en place pour lutter contre le coronavirus.

Décrochage scolaire et réorientation

Les cours à distance imposés par le confinement ont vidé les amphithéâtres pour laisser place à des salles de classe virtuelles. Les élèves écoutent leurs enseignants depuis leur ordinateur. Une manière de travailler qui ne convient pas à tout le monde. "Pour moi, tu apprends presque rien en distanciel, la majorité des professeurs envoient les cours par PowerPoint", déclare Rahy Marwa.

Ouvre ton ordi, fais tes cours, redors... C'est pas une vie" - Rahy Marwa, étudiant en langues

L'étudiante sait que si un autre confinement est décrété, elle aura de grande difficulté à valider son année. D'autres envisagent même de tout arrêter comme Sonia, 23 ans en Master d’architecture et design : "Là je suis en train de recalculer... Cela me passionne plus autant, on est en train de pousser juste pour finir le semestre."

Le confinement a profondément remis en question le projet professionnel de l'étudiante. "Quand on est seule dans une chambre, on se dit : et si ce que je faisais c'était pas ce que je devais faire ?", confie Sonia. Elle ajoute que beaucoup de ses camarades recherchent déjà d'autres filières universitaires.

Des étudiantes comme elle, Yannick Achard-James en reçoit de plus en plus. Ce conseiller en orientation à l’université de Strasbourg constate les effets du confinement sur le parcours scolaire des étudiants: "La question du décrochage est liée à aux conditions pédagogiques, or elles ne sont pas optimales de nos jours."

Il ajoute que la dimension financière et psychologique sont également deux facteurs liés au décrochage scolaire des étudiants. Pour répondre à cette situation, le gouvernement a annoncé la mise en place de deux "étudiants tuteurs" par universités. Ils auront la mission d'accompagner et d'aider les élèves en difficulté dès la prochaine rentrée de janvier.