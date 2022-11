Strasbourg : plus de cigarettes aux abords de l'école du Neufeld, labellisée "espace sans tabac"

Après les aires de jeux et les parcs, c'est au tour des écoles de devenir des "espaces sans tabac" à Strasbourg. L'école primaire du Neufeld dans le quartier Neudorf est depuis jeudi 17 novembre la première à expérimenter le dispositif, en plein " mois sans tabac ".

Un dispositif destiné à s'étendre

"C'était une demande des parents depuis 2019. Ils s'inquiétaient du tabagisme passif que pouvait subir leurs enfants", explique la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian. Concrètement, il ne sera plus possible de fumer et de jeter ses mégots dans les deux rues aux abords de l'école, à proximité des portails. Des panneaux "espaces sans tabac" ont été accrochés autour des zones concernées.

Des médiateurs seront postés aux abords de l'école pour faire de la pédagogie. "Le dispositif n'est pas très connu des parents, même dans les parcs ou aires de jeux où c'est déjà en place. Mais il est très bien accueilli, surtout dans les écoles", explique Jérémie Kneubuhl, étudiant en pharmacie.

Des médiateurs échangeront avec les parents pour les sensibiliser à la cause jusqu'à la fin de l'année © Radio France - Jules Hauss

Ce premier espace sans tabac devant une école sera expérimenté jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il fera l'objet d'une évaluation avant qu'un arrêté municipal ne soit publié. Fumer dans ces zones sera alors passible d'une amende de 46 €. Une interdiction qui devrait s'étendre à toutes les écoles de la ville par la suite.

La sensibilisation des parents passe par les enfants

"Pour réduire le tabagisme, il faut augmenter le prix du paquet. On l'a fait mais pas autant que dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi rembourser toutes les aides qui permettent d'arrêter. Et puis il faut rendre difficile le fait de fumer dans l'espace public. C'est ce qu'on contribue à faire ici", analyse le docteur Alexandre Feltz, élu en charge de la santé publique.

La ville de Strasbourg est déjà pionnière en la matière : depuis 2018, les 123 parcs et aires de jeux de la ville sont labellisés "sans tabac", une première en France.

En s'attaquant aux écoles, l'objectif c'est aussi de sensibiliser les parents selon Gilbert Schneider, le président de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin : "Je dis toujours que la sensibilisation des parents passe par les enfants. La même démarche auprès d'un public adulte serait beaucoup moins efficace."

En France chaque année 73 000 personnes meurt à cause du tabac , 5000 à cause du tabagisme passif.