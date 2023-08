Strasbourg : le coût de la rentrée universitaire grimpe encore pour les étudiants

Le coût de la rentrée cette année est évalué à près de 2400€ pour les non-boursiers et plus de 1550€ pour les boursiers selon l'AFGES

Faire sa rentrée universitaire à Strasbourg coûte toujours plus cher . L'AFGES, le principal syndicat étudiant de l'université de Strasbourg, a publié mercredi 16 août son indicateur annuel sur le coût de la rentrée 2023 pour les étudiants. Le coût de la rentrée atteint désormais 2396,91€ pour les non-boursiers et 1562.94€ pour les boursiers. Une hausse de 80€ environ par rapport à l'an passé pour les non-boursiers et de près de 200€ pour les non-boursiers.

Le coût de la rentrée est mesuré en additionnant le coût de la vie mensuel estimé pour un étudiant à Strasbourg, aux dépenses propres au début d'une année scolaire (frais de scolarité, abonnement de transport, caution de l'appartement, assurance etc...) Le coût de la rentrée était déjà en hausse de 4% lors de la rentrée précédente .

Hausse des prix des logements, du transport et de l'alimentaire

"Il y a trois facteurs qui augmentent particulièrement à Strasbourg : le logement, le transport et évidemment l'inflation sur les produits alimentaires", précise Alexa Foulon, la présidente de l'AFGES. Sur le logement, ce sont principalement les étudiants boursiers qui sont victimes des hausses du prix des loyers. Le loyer moyen en cité universitaire passe selon les calculs du syndicat de 250€ en moyenne à 370€. "De nombreux logements ont été refaits. Ils sont donc mieux équipés. Mais ça ne justifie pas une telle hausse de prix" estime Alexa Foulon.

Les étudiants sont aussi victimes de l'inflation sur les produits alimentaires , comme l'ensemble de la population. Un surcoût estimé à 30€ par mois pour un panier moyen selon le syndicat. Cette inflation touche aussi le matériel nécessaire pour cette rentrée.

Enfin, le syndicat dénonce la hausse conséquente des prix des transports en commun dans l'Eurométropole , qui alourdit là encore le budget des étudiants. "Le prix d'un abonnement Vel'hop par exemple passe pour tout le monde, même pour les boursiers, de 10 à 48€ par an. Ajoutez à ça les 20 centimes de plus sur le prix des tickets de tram, ça fait beaucoup", explique Alexa Foulon.

Face à ces hausses de prix, le syndicat juge la revalorisation des bourses adoptées par le gouvernement insuffisantes. L'ensemble des bourses étudiante va être revalorisée d'au moins 37€ mensuels lors de cette rentrée. Un cinquième des étudiants vont également être placés à un échelon supérieur, entrainant des augmentation de 66 à 127€ mensuel. Par ailleurs, 35.000 nouveaux étudiants bénéficieront d'une bourse en cette rentrée.