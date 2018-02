Entre 100 et 150 lycéens et étudiants, appuyés par des représentants syndicaux ont manifesté à Strasbourg contre la réforme du bac et de l'accès à l'université.

Strasbourg

"Université ouverte à tous les bacheliers". Les lycéens et les étudiants dans la rue ce jeudi à Strasbourg, mais en nombre limité. Ils étaient entre 100 et 150 au Wacken à Strasbourg pour protester contre les réformes de l'accès à l'université et du bac.

Les lycéens et étudiants manifesteront de nouveau le mardi 6 février. © Radio France - Soizic Bour

Des représentants syndicaux et des enseignants de lycée et d'université étaient également mêlés au cortège. Ils dénoncent notamment la mise en place de la plateforme d'inscription à l'université Parcoursup, qui a remplacé APB, et conduit, selon eux, à une sélection déguisée.

D'un côté, on demande aux profs, les études possibles pour leurs élèves, alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour cela, de l'autre, les universités vont contingenter les filières en fonction des moyens et des crédits", c'est inacceptable pour Hervé Gourvitch est secrétaire académique FO des lycées et collèges.

Une nouvelle manifestation est annoncée le mardi 6 février à Strasbourg et Mulhouse à l'appel notamment du syndicat Snes-FSU.