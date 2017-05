Strasbourg propose des cours de français pour les parents d’élèves dans les écoles maternelles

La ville de Strasbourg veut mettre en place dès la rentrée prochaine des cours de français pour les parents qui ont des difficultés. Des cours gratuits proposés dans les 53 écoles maternelles de la ville, à raison de 2 heures par semaine. A Hautepierre, ces cours rencontrent déjà un franc succès.

Il a deux ans, des directeurs d'école ont échangé avec Françoise Buffet, adjointe au maire en charge de l'éducation. Le premier sujet qui a été abordé c'est celui de l'accès des parents à la langue française. La ville de Strasbourg a donc décidé à la rentrée prochaine de proposer des cours de français dans ses 53 écoles maternelles. A Strasbourg, trois écoles proposent déjà dans leur établissement ce programme.

"Aujourd'hui beaucoup de parents ne peuvent pas échanger avec l'enseignant sur l'apprentissage de leur enfant, ça peut concerner la cantine et les démarches administratives ne sont pas toujours simples." Françoise Buffet, adjointe en charge de l'éducation.

A l'école élémentaire Karine de Hautepierre, des cours de français sont déjà dispensés depuis deux ans. Ce sont les parents d'élèves qui ont alerté le directeur Marcial Lauck : "Quand ils devaient aborder des questions à l'école ou dans des administrations ou dans leur parcours personnel c'était très compliqué de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on leur disait." Depuis les cours rencontrent un franc succès, le directeur a même été obligé de faire une liste d'attente. Une vingtaine de parents participent chaque semaine.

"Tous les enfants ont une grande fierté d'accompagner leurs parents à l'école et ont envie de réussir encore plus. Ils peuvent faire des exercices ensemble parce que les parents ont aussi des exercices à faire à la maison." Marcial Lauck, directeur de l'école élémentaire Karine.

Arbnora est albanaise. Elle suit ces leçons depuis deux ans et compte bien continuer à la rentrée : "Je voudrais encore plus parlé français parce que je ne parle pas bien. C'est difficile pour moi d'écrire et de lire. " Et ça change aussi le quotidien de son fils de 11 ans, Alturis : "Comme ça quand les gens lui parlent elle a pas a me demander toujours et ça me fait plaisir comme ça elle peut parler avec les autres gens." D'ailleurs pour Françoise Buffet, adjointe au maire en charge de l'éducation, il faudrait développer ces cours de français :"Il y a des centres socio culturels, des associations qui proposent des cours de français mais c'est vrai que c'est éparpillé sur le territoire. Il faudra peut-être que la ville organise un parcours de l'apprentissage de la langue." La délibération pour les cours de français a en tout cas été adoptée ce lundi 29 mai en conseil municipal. Seul les élus Front National se sont abstenus, ils souhaitent que les cours soient payants.Les cours devraient débuter à la rentrée prochaine.