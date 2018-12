Rythmes scolaires : Strasbourg veut rester à la semaine de 4,5 jours... mais avec des aménagements

Strasbourg, France

La ville a tranché. Strasbourg souhaite rester à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée 2019, mais annonce des aménagements selon les jours. Si la proposition reçoit l'aval d'une majorité des conseils d'école et du directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN), la journée des 112 écoles de la ville devrait se découper en cinq matinées et trois après-midi de classe, et un après-midi dédié à des activités éducatives.

La ville de Strasbourg propose également de raccourcir les vacances d'une semaine au mois d'août. La mairie s'appuie sur une concertation en ligne, aux résultats très serrés, lancée au mois d'octobre, et qui a recueilli la participation de 8.500 enseignants et parents d'élèves.