Strasbourg : une école incendiée pendant les émeutes ne pourra pas rouvrir à la rentrée

C'était il y a presque deux mois. La mort du jeune Nahel , tué par un policier déclenchait de violentes émeutes urbaines. L'Alsace a été touchée dès le 29 juin. Avec au final des centaines de voitures brûlées et beaucoup de dégradations, notamment des collèges, des écoles ou des mairies prises pour cibles à Strasbourg, Mulhouse ou Wittelsheim.

L'école élémentaire Marguerite Perey de Cronenbourg, à Strasbourg, a été très touchée. A tel point qu'elle ne pourra pas rouvrir à la rentrée. Les travaux de reconstruction ne sont pas assez avancés. La grande salle du rez-de-chaussée est encore par exemple noire de suie. Des fils électriques carbonisés pendent au plafond. Les interrupteurs fondus n'ont pas encore été remplacés.

La salle du préau a entièrement brûlé © Radio France - Antoine Balandra

"La fumée a contaminé l'ensemble du bâtiment. Tout le matériel a dû être jeté. On n'a pu garder que les meubles en bois. Tout était noir. Il y a eu des bennes et des bennes de matériel qui ont été jetées. Du matériel personnel des enseignants, des milliers de livres. On a beaucoup travaillé cet été, ce que l'on arrive à faire aujourd'hui est déjà très bien. C'est à dire que les élèves seront accueillis dans les écoles voisines. Le matériel sera là, livré dans les délais. Les enfants retrouveront leur enseignant, certes ailleurs, et on fera ce qu'il faut pour que cela tourne" explique la directrice de l'école Perey, Nathalie Amann.

Soutien psychologique

A la rentrée donc, les 232 élèves seront accueillis dans les écoles voisines. Impossible de faire autrement plaident le rectorat et la ville.

"Il a fallu faire un travail de décontamination. Retirer les faux plafonds, les revêtements de sol. Le mobilier a été jeté. Il va falloir remettre des fournitures, du mobilier. Toutes les conditions n'étaient pas réunies. L'objectif, c'est que les enfants réintègrent leurs écoles après les vacances de la Toussaint" explique Hülliya Turan, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de l'enfance et de l'éducation.

"Il y a la fois le bâti et le matériel pédagogique. Beaucoup de matériel pédagogique a été détruit. Il faut faire venir, les livres, le mobilier scolaire. On ne peut pas se permettre de ne pas faire que le retour des enfants soit dans les meilleures conditions possibles" insiste le recteur de l'académie de Strasbourg, Olivier Faron. Dans les classes prêtées dans les écoles voisines, le bémol sera quand même que les classes dédoublées devront travailler dans la même salle avec leurs deux enseignants. Et qu'il sera plus difficile pour les parents d'élèves d'aller chercher leurs élèves de niveaux différents à deux endroits distincts.

L'école Perey a encore besoin de beaucoup de réparations © Radio France - Antoine Balandra

Mais la rentrée sera aussi l'occasion d'évoquer avec les enfants ce qu'il s'est passé fin juin explique Nathalie Amann. "Nous savons que nous n'avons pas pu voir environ 40% des enfants après l'incendie. L'éducation nationale est mobilisée, donc à la rentrée, le premier jour, le personnel sera là, des psychologues scolaires, pour dialoguer avec les enfants et les rassurer" dit-elle.

Réparations des dégâts ailleurs en Alsace

Deux mois après les émeutes, plusieurs bâtiments de Strasbourg restent ainsi fermés ou inutilisables. C'est le cas aussi de la mairie du Neuhof, incendiée le 30 juin dernier, et dont les portes resteront closes jusqu'à nouvel ordre.

En revanche la CEA, la collectivité européenne d'Alsace précise qu'elle a dépensé un peu plus de 45.000 euros pour remettre en état 4 collèges pris pour cible pendant les émeutes. Le plus touché étant Sophie Germain, situé lui aussi à Cronenbourg. Tous rouvriront à la rentrée.

Les salles de l'école ont été débarrassées de leur matériel calciné © Radio France - Antoine Balandra

Dans le Haut Rhin la mairie de Mulhouse précise que toutes les écoles rouvriront à la rentrée. Le maire de Wittelsheim parle quant à lui de 100.000 euros dépensés pour remettre en état sa médiathèque et sa mairie dont les vitres avaient été brisées.