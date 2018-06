Poitiers, France

Ils sont 9 796 lycéens de terminale à passer le bac général cette année dans les quatre départements de l'académie de Poitiers. 4 481 en Vienne et Deux-Sèvres. Parmi eux, certains stressent plus que d'autres, alors comment faire pour se détendre avant et pendant les différentes épreuves du marathon du baccalauréat cette semaine ? Sophie Corbin, hypno-sophrothérapeute de Poitiers conseille de respirer.

Le stress peut faire "bugger" le cerveau et entraîner des crises d'angoisse qui se traduisent alors par des symptômes différents selon les personnes, explique la praticienne : transpiration, mal au ventre, gêne pour respirer.

"En temps normal, les poumons sont capables de stocker sept litres d'air, mais lorsqu'on stresse cette capacité est réduite à 0,5 litre. Les muscles reçoivent moins d'oxygène, et notamment le cerveau. Ce qui explique qu'on ait l'impression de perdre ses moyens ou d'avoir tout oublié", précise Sophie Corbin.

Pour "débugger" le cerveau, la sophrothérapeute installée à Poitiers-Ouest indique qu'il faut tout miser sur la respiration. Il faut absolument apporter de l'oxygène au cerveau. Le mieux donc est d'inspirer et d'expirer longuement par le nez.

"Expirer par le nez permet non seulement d'oxygéner mais aussi de refroidir le cerveau. Pour détendre les muscles, on accompagne cette respiration longue de petits mouvements d'épaules, de petites rotations de détente. En peu de temps, le rythme cardiaque ralentit, le cerveau retrouve ses capacités d'aller fouiller et chercher les éléments appris par le passé dans les bonnes cases mémoire. On retrouve ses réflexes."

Pour les parents, qui eux, angoissent, L'hypnothérapeute leur conseille d'inspirer par le nez, et d'expirer brusquement par la bouche comme pour expulser, rejeter violemment ce qui les oppresse. Une fois détendus, les parents sont invités à rassurer leurs enfants et à les entourer d'amour et de réconfort, car comme le précise Sophie Corbin, la confiance et l'assurance permet de renouveler des neurones chez la personne qui les reçoit, et notamment les jeunes.