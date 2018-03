Illkirch-Graffenstaden, France

Simples curieux ou futurs étudiants, un millier de personnes a participé dimanche aux portes ouvertes de l'Université international de l'espace (ISU) à Illkirch. Créée dans les années 80, c'est aujourd'hui une des plus prestigieuses écoles de la planète pour devenir astronaute.

#ISUnet Portes Ouvertes - Open Day - Venez décrocher la Lune à l’ISU le dimanche 25 mars 2018 de 11.00 à 17.00 ! https://t.co/HGwxsjeCDn@strasbourg — Space University (@ISUnet) February 15, 2018

Il y avait beaucoup de monde dans les couloirs de l'ISU dimanche. Comme, par exemple, Alexandra, passionnée par l'espace : "Très peu de mes amis savent que cette école existe alors j'en parle autour de moi." La jeune femme vient chaque année pour suivre les innovations : "C'est impressionnant de voir ce que font les étudiants." Des étudiants qui viennent du monde entier.

Ici, on apprend tout en même temps.

Aravind est venu spécialement d'Inde pour étudier à l'ISU : "Les autres écoles vous forment à un seul aspect de l'espace : astronaute, chercheur, ingénieur, etc. Ici on apprend tout en même temps." A l'ISU, les étudiants de plusieurs disciplines travaillent en effet ensemble. Une démarche qui a fait ses preuves.

Le voyage en fusée me fait un peu peur.

Cette école un peu spéciale regorge de curiosités qui laissent rêveurs. Comme ce prototype de logement pour habiter sur Mars ou sur la Lune. Lisa, 7 ans, en sort juste : "Ce n'est pas très grand, on est quand même mieux à la maison !" reconnait-elle. Et sa copine Inès de rajouter : "J'aimerais bien aller dans l'espace mais le voyage en fusée me fait un peu peur ! "

Un métier pour bricoleur détendu et casse-cou

Pour aller dans l'espace, il faut une certaine dose de folie. Claude Nicollier y a été plusieurs fois. Il est astronaute suisse : "Les sports comme la plongée, le saut en parachute, l'alpinisme sont de bonnes préparations." L'idée est d'apprendre à gérer son stress et des situations changeantes. "Les bricoleurs qui sont toujours à bidouiller leur ordinateur ou leur voiture sont aussi des profils intéressants," ajoute Claude Nicollier. En effet, une fois dans l'espace, difficile d'appeler le plombier ou l'électricien.

Une année d'étude à l'ISU coûte quand même 25 000 euros. Il existe toute fois de nombreuses bourses pour faire baisser ce prix significativement.