Cherbourg-en-Cotentin, France

Sud-éducation dénonce par exemple la surcharge de travail des directeurs d'écoles. Inadmissible selon le syndicat. Les directeurs croûlent de plus en plus sous les tâches administratives et ils ne sont pas aidés d'un secrétariat comme en collège ou lycée. Sud-éducation qui dénonce aussi la manière dont la mairie de Cherbourg en Cotentin a pris la décision de continuer sur une semaine de 4 jours et demi à l'école l'année prochaine. Une décision autoritaire et brutale qui s'est faite sans concertation avec les enseignants et les familles selon le syndicat. Une manifestation est prévu devant la mairie de Cherbourg en Cotentin le mercredi 20 décembre, la semaine prochaine à 17H. Et puis il y a la question de l'accueil des élèves handicapés. Inadapté selon Sud-éducation. Dans les classes Ulysses en collèges il y a des sur-effectifs. Et puis une centaine d'élèves sur la Manche attend toujours une place en IME. Le syndicat réclame plus de moyens et des créations de postes.