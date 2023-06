Suicide de Lindsay : la famille reçue par le ministre de l'Éducation, n'a pas trouvé le ministre "sincère"

Le ministre de l'Éducation Nationale Pap Ndiaye a reçu ce lundi après-midi, les parents de Lindsay, qui s'est suicidée le 12 mai après avoir été victime de harcèlement scolaire dans son collège de Vendin-le-Vieil.

Les parents ont dénoncé un manque de sincérité du ministre

Après avoir échangé avec le ministre, la mère de Lindsay, Betty Gervois n'a pas caché sa déception : "Je me sens seule et pas aidée. Je ne l'ai pas trouvé sincère. Il doit nous tenir informés de ce qu'il doit se passer, j'attends de voir des actes." La mère de famille reproche au ministère de l'Éducation son manque de réactivité : "Je voudrais que ma fille revienne, s'ils avaient été là avant, ma fille serait là. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été aidé à temps, ni avant, ni pendant, ni après."

Le beau-père de Lindsay, François, a également dénoncé le manque de sincérité du ministre Pap N'Diaye : "Il y a des choses qui vont être mises en place mais au niveau du dialogue on ne l'a pas senti affecté par la situation de notre fille. On attend au niveau des actes. On a invité monsieur le ministre de venir à notre marche blanche. Il nous a tendu la main, on est content mais on aurait aimé un peu plus, pour nous ça n'a pas été sincère."

Les parents de Lindsay, étaient accompagnés de leur avocat Pierre DuBuisson : "Nous sommes déçus c'était une main tendue, on pensait que le ministre allait réagir en proposant des mesures concrètes, pas de mesures concrètes, pas de moyens financiers alloués à cette cause qui nécessite un débat national. Résultat des courses, le harcèlement à l'école va persister, le cyberharcèlement va continuer puisque le ministre vient de nous dire qu'il ne pouvait rien faire contre Facebook, ni Instagram, ni TikTok c'est totalement sidérant." Les parents de Lindsay seront reçus ce mercredi par Brigitte Macron à l'Élysée.