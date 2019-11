Suicides dans l'Éducation nationale : 58 agents ont mis fin à leurs jours pendant l'année scolaire 2018-2019

58 suicides ont été recensés au sein des personnels de l'Éducation nationale pendant l'année scolaire 2018-2019 a appris franceinfo en marge du CHSCT extraordinaire (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) consacré à la souffrance au travail organisé ce mercredi à la direction générale des ressources humaines de l'Éducation nationale à Paris. Un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin, environ 200 enseignants se sont rassemblés pour soutenir les syndicats qui réclament des avancées "concrètes".

Les enseignants, premières victimes

Selon franceinfo, les enseignants sont les premiers touchés mais deux personnels de direction ainsi que plusieurs conseillers principaux d'éducation (CPE) ont aussi mis fin à leurs jours. 37 étaient des hommes, 21 des femmes. Les agents les plus concernés sont les plus expérimentés et ceux figurant parmi les tranches d'âge les plus élevées : 45-54 ans et 55-64 ans. 12 des victimes étaient des agents non titulaires. C'est aux mois d'août, de septembre et de novembre que les passages à l'acte sont les plus nombreux. 11 suicides ont par ailleurs été recensés depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis le début de l'année scolaire 2019-2020.

Une médecine du travail qui détecte le mal-être

"Les suicides, c'est la partie émergée de l'iceberg mais derrière cela, il y a de la souffrance, des collègues qui n'en peuvent plus, qui craquent", a affirmé à l'AFP William Roger, secrétaire général CGT éducation dans le Nord. Un avis partagé par Dorothée Crespin, professeur des écoles dans les Bouches-du-Rhône : "Il est urgent de reconnaître les difficultés de ce métier et mettre enfin en place une médecine du travail qui puisse détecter le mal-être des enseignants", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Selon une enquête menée par le syndicat Snes-FSU auprès de 8.000 enseignants et dévoilée mercredi indique _"seuls 18% des enseignants interrogées sont satisfaits du travail accompli à la fin de leur journée". Dans le secondaire, "73% des personnels estiment que leur travail a dégradé leur santé"._ 93% des personnels interrogés estiment, en outre, que leur charge de travail s'intensifie.