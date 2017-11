Suppresion des emplois aidés : "Des chefs d'établissements n'arrivent plus à faire fonctionner correctement des lycées"

La fin des emplois aidés provoque beaucoup des situations très compliqués à gérer pour les chef d'établissements des Alpes-Maritimes. On en parlait ce vendredi matin avec notre invitée.

Sylvie Pénicaut est la nouvelle secrétaire académique du Syndicat nationale des personnels de direction de l'éducation nationale pour les collèges et les lycées. Elle était notre invitée à 7h50 ce vendredi matin.

"C'est très compliqué pour les gens qui restent"

La fin des contrats aidés a des conséquence très importantes pour les établissements des Alpes-Maritimes. C'est ce que nous a expliqué Sylvie Pénicaut : "Il a fallu redéployer, c'est très compliqué pour les gens qui restent. Il y a aussi eu des postes où il n'y a plus personne. C'est le cas à Valdeblore au lycée de la Montagne, où une personne qui faisait le secrétariat n'est plus la. C'est le chef d'établissement qui s'en occupe et il n'y arrive plus. Il est en train de négocier avec le rectorat."