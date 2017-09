Suppression des bibliothèques : inauguration d'un espace jeunesse à Kateb Yacine (Grenoble)

Chose promise, chose due, la mairie de Grenoble a inauguré ce samedi l'espace jeunesse de la bibliothèque Kateb Yacine. Pas de quoi calmer les opposants à Eric Piolle qui manifesteront de nouveau lundi contre la fermeture de deux bibliothèques et la "refonte" d'une autre dans la ville.

Habituée de la bibliothèque Kateb Yacine, dans le centre commercial Grand Place, Hajer peut enfin y amener ses enfants. Elle lit calmement une histoire à sa fille alors qu'autour d'elle on s'agite : Eric Piolle, le maire, vient d'arriver pour inaugurer cet espace jeunesse. "C'est vraiment une bonne chose, on en profite", glisse Hajer entre deux histoires de licornes.

Eric Piolle n'a pas mentionné ses opposants durant son discours. © Radio France - Alexandre Berthaud

"On peut faire 500 mètres de plus pour aller à la bibliothèque." Eric Piolle

Un peu plus loin, Farida est mesurée : "oui ce nouvel espace c'est très bien, ça permet d'emmener les enfants ici aussi, pas seulement au shopping, mais les bibliothèques de proximité, pour ceux qui ont du mal à se déplacer c'est quand même pratique". Une critique récurrente à laquelle Eric Piolle répond comme à son habitude : "nous avons un réseau (de bibliothèques) quatre fois plus dense que toutes les autres villes".

Les opposants manifestent lundi

Les opposants eux sont toujours actifs et manifesteront en marge du conseil municipal lundi, mais Eric Piolle n'en fait plus grand cas. Selon lui un accord a été trouvé avec les principaux opposants, et ceux qui restent manifestent surtout contre "la suppression de six postes sur 198", ironise le maire. Concernant les acteurs de la culture dans la ville, Sylviane et Françoise, deux membres de l'association Folije, estiment que les fermetures sont "courageuses", à part celle de la bibliothèque Alliance.