Les futurs enseignants de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Saint-Etienne font grise mine ce lundi matin. Le ministre de l'Education nationale annonce pour l'an prochain la suppression de 1.800 postes de fonctionnaires dans les collèges, lycées et les services administratifs.

Mégane est en Master 1 pour devenir enseignante : " Ça me rend triste parce que nous on est en études supérieures et on nous annonce tout le temps des trucs comme ça, ça donne pas envie de commencer dans la vie active, ce ne sont que des barrières encore qui se mettent". La future enseignante espérait que ce ministère soit épargnée "c'est grave quand même, ce sont les générations de demain, après on va dire que la France est le pays le moins bien classé en anglais, en maths, en français".

Elise est également en Master 1 et a entendu les annonces du ministre. Originaire de Guyane, elle est venue à Saint-Etienne pour étudier et débuter sa carrière : "ça me motive pas à rester en France parce que dans les Dom-Tom les postes ne sont pas supprimés, au contraire ils sont augmentés".

"C'est un dramatique retour en arrière, au temps de la présidence Sarkozy, où l'on a avait plus de d'élèves et moins de profs" a réagi Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes-FSU (premier syndicat du secondaire).

Le ministre de l'Education nationale a annoncé qu'il allait demander davantage d'heures supplémentaires aux professeurs l'an prochain pour compenser les 1.800 suppressions de postes. Ces "heures supplémentaires seront exonérées de cotisations salariales, donc plus rémunératrices pour les professeurs" précise Jean-Michel Blanquer.