Sur l'anneau de vitesse, les CRS apprennent aux jeunes à conduire des deux roues

Une équipe de douze policiers a installé sur l'anneau de vitesse une piste d'éducation routière "CRS/Attitude Prévention". Pendant toute la semaine, ils proposent à des classes de collégiens un apprentissage des règles de base de la conduite des deux roues en toute sécurité.

C'est la pluie qui a accueilli les moniteurs CRS le mardi matin lors de leur installation, rendant la piste d'éducation routière impraticable. Heureusement, le soleil est revenu sur l'anneau de vitesse et les classes des différents collèges de la métropole ont pu l'investir aux guidons des motos et scooters mis à leur disposition.

Une formation complète en une heure et demi

Chaque jour, quatre classes de collégiens ou lycéens sont accueillies par les douze CRS. Pour commencer un apprentissage de la théorie est effectué : rappel des règles de la route, spécificités des deux roues et découverte des commandes grâce à un simulateur de moto fixe.

Ensuite, les connaissances sont directement mis en pratique sur la piste, pour ceux qui acceptent et qui ont plus de 14 ans. Au départ, un moniteur accompagne le jeune sur une moto disposant d'un système de "double commande". Puis il est laissé en autonomie, avec tout de même des policiers à pied à proximité pour le guider dans sa circulation sur la piste.

Et plusieurs activités complémentaires

Des stands auxiliaires tenus par des bénévoles sont proposés, pour apprendre la conduite à vélo en ville et le taux d'alcoolémie autorisé au volant. Un simulateur de choc est aussi présenté pour sensibiliser les jeunes au port du casque.

L'équipe de policiers finira son intervention vendredi soir. Avant de partir, un concours de maniabilité de deux roues opposera les meilleurs conducteurs de la semaine. Le vainqueur gagnera casque, blouson et gants, l'attirail obligatoire pour conduire en toute sécurité.

La piste d'éducation routière "CRS/Attitude Prévention" effectue une tournée dans toute la France entre Mars et Novembre. C'est sous l'initiative de la préfecture de l'Isère et du service des sports de la mairie que l'équipe de moniteurs a fait une halte à Grenoble. L'initiation à la conduite pour les "ados" est une nécessité pour le département qui est plus concerné car plus jeune que la moyenne nationale.