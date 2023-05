Sur le campus du Lac de Bordeaux, des étudiants apprennent dans une salle de classe-supermarché

Ils sont en BTS, en CAP ou même en recherche d'emploi et ils s'entrainent en conditions réelles. Des étals remplis de produits alimentaires factices, une caisse enregistreuse et des affiches numériques comme on en trouve dans les fast-foods. Tout y est pour recréer un environnement professionnel. Ce mercredi par exemple, sept étudiants se forment au tourisme en anglais. Laura Castillo, 23 ans est en recherche d'emploi. Elle étudie sur le campus depuis un mois et elle a cours dans cette salle au moins deux fois par semaine : "c'est principalement pour des mises en situation, là on fait des jeux de rôles avec un réceptionniste et des clients. Ça change des salles de classe habituelles"

Le "labstore" est aménagé pour ressembler à un magasin © Radio France - Marine Corbel

Cette salle a été créée juste après les confinements. "C'est parti d'un besoin de former les jeunes au numérique", selon Patricia Haddal, la créatrice de ce projet, "un apprenti qui sait utiliser un affichage numérique ou créer un e-commerce, ça apporte un avantage sur le CV", affirme-t-elle. L'université a répondu à un appel à projet de l'Opco des entreprises de proximité, un organisme qui accompagne les commerces indépendants. Les étals ont été donnés par un grand magasin... et les boites de produits vides qui remplissent les rayons ? "Je les ai collectées auprès de collègues du campus !", rit Patricia Haddal.