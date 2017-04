Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, s'est rendu ce jeudi sur le site du futur lycée du Barp. L'établissement, qui devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2022, répond à une urgence démographique dans le Val de l'Eyre.

Les enfants du Barp, Salles, Mios ou encore Belin-Béliet auront bientôt leur lycée. Finis les longs transports scolaires vers Gradignan ou Gujan-Mestras, un nouvel établissement ouvrira ses portes, si tout va bien, à la rentrée 2022 au Barp. La région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée sur son financement (45 millions d'euros).

Elus locaux et parents d'élèves se battaient depuis 4 ans pour obtenir la construction de ce lycée. Chiffres de l'INSEE à l'appui, ils ont fini par convaincre la région et les services de l'Education Nationale de répondre à l'urgence de la poussée démographique de leur territoire.

C'est une victoire après 4 années de lutte. Les collèges du secteur sont saturés. On peut se demander si 900 places suffiront et envisager déjà un deuxième projet — Stéphane Pérez, président de l'associaition "Vite un lycée en Val de l'Eyre"

Capacité de cet établissement : 900 places avec gymnase et internat. La communauté de commune du Val de l'Eyre a fourni le terrain : 6 hectares qui laissent la possibilité au besoin d'agrandir l'établissement. Ce sera un lycée général et technologique. On envisage déjà la possibilité de développer deux filières d'excellence liés, d'une part, à l'industrie du bois, on est en plein massif des landes de Gascogne et puis l'optique et les lasers, avec le CEA et le laser mégajoule du Barp à moins de 3 kilomètres de ce futur lycée du Val de l'Eyre.