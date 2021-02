Sur ordinateurs ou sur tablettes, les collégiens planchent sur leur orientation en virtuel

Après Rouen l'an dernier qui avait accueilli 30.000 personnes, le salon régional de l'orientation et des métiers aurait dû avoir lieu au parc expo de Caen cette année. Mais signe des temps, l'agence régionale de Normandie a mis en place un salon virtuel. Il est accessible pendant trois jours sur ordinateur ou sur tablette. Et ça a commencé hier, notamment au collège Varillon à Hérouville-saint-Clair, avec les élèves de 3ème A..

Plus de 200 métiers à découvrir

Il est 14 heures, et normalement aujourd'hui c'était cours d'histoire pour la classe de 3ème A. Mais c'est devant des écrans de tablette ou d'ordinateur que les élèves s'installent. "Vous allez pouvoir découvrir plus de 200 métiers, leur explique Fabrice Porterie, coordinateur territorial de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, et vous allez voir, ça risque de vous occuper plus d'une heure !" Les jeunes sont prévenus. Au programme des conférences, des vidéos, des tchats avec des professionnels... sauf que ça rame un peu reconnait Fabrice Porterie. "Tout le monde doit être en train d'essayer de se connecter en même temps...!"

L'interface qui s'offre aux collégiens pour parcourir le salon en virtuel et en 3D. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Comme dans un jeu video !

Mais une fois qu'ils sont connectés, les jeunes comme Mattéo se baladent. "C'est assez intuitif, on se balade dans un univers en 3D comme dans les Sims". Les "Sims", jeu video bien connu de la jeune génération. Le collégien clique sans problème et va d'un atelier à l'autre. Comme son camarade Omar qui vient de participer à une conférence. "C'était l'histoire d'une avocate, qui racontait son métier, et d'une juriste en entreprise". Certains ont même pris le temps de se créer un avatar. "C'est plus sympa pour se balader dans le salon", explique Skander.

"On est bien au chaud"

Ce salon virtuel, c'est un moindre mal estime Perrik Elias, leur prof d'histoire. "Etant donné la crise sanitaire, ils peuvent découvrir plein de métiers, et après quelques minutes on voit qu'ils ont de l'aisance". Alors c'est sûr que lors d'un vrai salon, il aurait été plus facile de poser ses questions en direct. Mais finalement Naomie est assez contente de faire ce salon virtuel. "C'est plus tranquille, on est au chaud", sourit-elle. Mais elle pense aussi à sa maman. "Elle ne peut pas se déplacer, donc comme ça on va pouvoir le faire ensemble à la maison". Car le salon se poursuit pendant ces trois jours jusqu'à 20 heures.

Sylvain Pardo, le principal du collège Varignon à Hérouville-saint-Clair, pense que cette expérience pourrait être pérennisée toute l'année. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Et pourquoi pas prolonger l'expérience toute l'année suggère le principal du collège Sylvain Pardo, enthousiasmé par l'expérience. "Pour que les jeunes puissent à tout moment bénéficier de cette boite à outils et à idées virtuelle sur leur avenir".