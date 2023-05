Sur scène, des collégiens dénoncent les violences au sein du quartier des Sablons au Mans

Une classe de 3ᵉ du collège Costa-Gavras au Mans crée sa pièce de théâtre "Et demain ?". Elle parle des violences urbaines et des inégalités hommes/femmes. Ils joueront du 11 au 15 mai à 20h30 à La Bertoche aux Sablons et au Plongeoir le 30 mai. Nous avons pu assister à l’une de leur répétition

Les collégiens et Pascal Laillet en pleine répétition de leur pièce de théâtre "Et demain ?" © Radio France - Talitha Tiero Dans le noir, face à face, une classe de 3ᵉ du collège Costa-Gavras joue une scène de bagarre. "Vous vous lancez des pavés, C'est une guerre de gang ! Essayez d'avoir l'air méchant", conseille le metteur en scène, Pascal Laillet, aux collégiens. Difficile de rester sérieux pour ces jeunes et pourtant cette violence, ils la vivent chaque jour dans leur quartier Les Sablons au Mans. 'Et demain ?', c'est leur pièce de théâtre qui dénonce les violences urbaines, mais aussi les inégalités entre les hommes et les femmes. Les collégiens joueront du jeudi 11 au lundi 15 mai à 20h30 à La Bertoche aux Sablons. Ils se produiront aussi au Plongeoir le 30 mai à 20h30. Donner une nouvelle image des jeunes de quartier "La violence est partout, pas seulement dans notre quartier. En faisant du théâtre, on montre qu'on n'est pas que des ratés et qu'on peut s'en sortir", souligne Saphia, collégienne. L'image du quartier des Sablons au Mans s'est fortement dégradée ces derniers mois après la multiplication de faits divers. Donner le bon exemple aux enfants du quartier, c'est aussi l'objectif d'Alan, en 3ᵉ : "Cela nous inspire à ne pas devenir comme les délinquants car on peut finir soit mort, soit en prison." Ces jeunes sont témoins de violences, coups de feu, bagarres et drogue. Cette pièce de théâtre est une façon de les dénoncer. "Ils essaient de dire : Regardez nous ! Les violences que l'on subit, peut-être qu'il y a d'autres manières de les régler que par la répression. Il faut que chacun change sa perception de l'autre", explique Pascal Laillet, directeur du théâtre La Bertoche. Dénoncer les inégalités hommes/femmes La femme à la maison et les hommes au travail sont encore des stéréotypes ancrés dans certaine famille. Les futurs comédiens se sont donc demandé quelle posture est la plus difficile aujourd'hui : être une fille ou un garçon ? "Ils ont débattu sur les clichés que chaque genre peut véhiculer sur l'autre", nous dit Sophie Lequest, professeur de français au collège Costa-Gavras au Mans. Un sujet qui concerne les jeunes puisque dans leur classe, les relations entre filles et garçons étaient tendues. "Les garçons insultaient les filles. Comme il y avait beaucoup de conflits dans la classe, on a décidé de faire un débat et de le mettre dans la pièce", explique Adela, collégienne. La pièce écrite par les élèves Les 24 élèves ont écrit leur pièce de théâtre en se basant sur des textes de Stanislas Cotton et avec l'aide de leur professeur de français, notamment le débat entre les filles et les garçons. "C'était important pour nous qu'ils s'approprient le texte. Ce sont complétement leurs mots*"**, Ajoute Sophie Lequest, professeur de français.* La plupart des élèves n'avaient jamais fait de théâtre. En écrivant leur propre texte, ils se sentent plus concernés par cet art. "Les professeurs ne peuvent pas parler à notre place donc c'est à nous de l'écrire comme nous le vivons", estime Saphia, collégienne. La professeure de français reconnait que "c'est le seul cours où il n'y a pas d'absentéisme". Cette pièce de théâtre leur servira de support pour leur oral du brevet.