Suspicion de Covid à Redessan, une école fermée ce lundi

A cause d’une suspicion de Covid-19 chez une enseignante, l’école primaire de Redessan ferme ce lundi.

L’école primaire de Redessan (Gard) reste fermée ce lundi. Un cas de Covid-19 est suspecté chez une enseignante de l'école Élémentaire, et en attendant les résultats du test la mairie décide par mesure de précaution de fermer l’école. L’accueil périscolaire et la cantine sont également fermés.

En revanche, pas de souci pour l’école ni la cantine qui restent ouvertes pour les élèves de maternelle.

La mairie a communiqué l’information sur sa page Facebook ce dimanche en fin de journée : « Information "ECOLES" Un enseignant de l'école élémentaire présente des symptômes du COVID-19, l'école sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne les niveaux de CP à CM2. Il n'y aura donc pas d'accueil périscolaire matin et soir, pas de cantine et pas classe. L'enseignement via l'ENT continue normalement pour tous les niveaux. La section maternelle n'est pas concernée. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons davantage. »