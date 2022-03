Suze-la-Rousse : des élèves apprentis archéologues

Les élèves sont très attentifs et pour leur dernière visite écoutent attentivement les explications de Christine Ronco, responsable du chantier de fouilles de Suze-la-Rousse à l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Pour la troisième fois, les élèves de 6ème qui ont choisi dans leur cursus l'option archéologie viennent visiter ce chantier de fouilles qui se termine. Le département de la Drôme construit ici le futur collège.

Les élèves qui commencent à avoir une bonne connaissance de ce chantier posent des questions et Christine Ronco, responsable des fouilles est intarissable. Elle explique avec des mots simples que les archéologues ont trouvé ici deux ensembles funéraires : l'un date du 1er siècle après JC, l'autre date du haut moyen-âge.

Ces visites ont été préparées en amont par le professeur d'histoire et de géographie qui connaît très bien le sujet.

Il s'agit de leur montrer l'évolution du chantier et de montrer le travail des archéologues. Bernard Guillaume, professeur d'histoire et de géographie au collège de Suze-la-Rousse et responsable de l'option archéologie.