Système D à Trignac qui ferme un accueil périscolaire sur deux dès ce lundi faute d'animateurs

Des animateurs en sous-effectif, des mairies qui peinent à recruter et voici le résultat : à Trignac près de Saint-Nazaire, la moitié des temps périscolaires est annulée à partir de ce lundi. Mais le maire ne se résigne pas et sonne la mobilisation générale.

La rentrée ce lundi 21 février est marquée par un allègement du protocole sanitaire pour les élèves, en revanche les perturbations dans l'accueil périscolaire, elles, n'ont pas disparu. C'est toujours le même problème : les animateurs sont en sous-effectif et les mairies peinent à recruter. Ainsi à Trignac près de Saint-Nazaire, à partir de ce lundi et pour au moins les 15 prochains jours, l'accueil périscolaire entre 15h30 et 16h30 en primaire sera fermé un jour sur 2. Sauf que le maire Claude Aufort ne se résigne pas encore une fois à laisser les parents qui travaillent gérer seuls.

Pour garder les enfants : la médiathèque, les ADSEM, et pourquoi pas certains élus!

"A situation de crise, position de crise" explique le maire qui a mobilisé toutes ses équipes, bien au-delà du service jeunesse. La médiathèque par exemple pourra accueillir certains enfants entre 15h30 et 16h30, les Adsem de maternelle donner un coup de main, et pourquoi pas certains élus. Le maire lui-même ancien éducateur spécialisé n'exclue pas de faire quelques heures s'il le faut! Système D donc en espérant pouvoir recruter des animateurs dans les jours qui viennent, mais avec des horaires hâchés et un faible salaire, on le sait, les candidats ne se bousculent pas aux portillons. La semaine de 4 jours et demi avec ces temps périscolaires a fait son temps regrette Claude Aufort car "elle permettait à tous les enfants d'avoir gratuitement accès à des activités différentes. Mais le périscolaire n'est plus soutenu par le gouvernement actuel et les parents ont voté, Trignac va elle aussi passer à la semaine de 4 jours". Saint-Nazaire pourrait suivre, la consultation est en cours.