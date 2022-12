Tablette "gelée", chauffage d'appoint : un étudiant dénonce les basses températures à l'université de Metz

Passer des examens en doudoune avec un petit chauffage d'appoint à côté. Personne ne souhaiterait vivre ça, et pourtant c'est ce qu'expérimentent en ce moment des étudiants sur le campus du Saulcy, à Metz. La situation est dénoncée par un étudiant en deuxième année de licence d'histoire à l'Université de Lorraine. Selon lui, les amphis réservés pour les partiels ne sont pas chauffés depuis deux semaines. Résultat : pas plus de 15 degrés à l'intérieur. "Les tablettes qu'on a devant nous sont gelées, il y a des courants d'air, on sent que les fenêtres ne sont pas très bien isolées", décrit Pierre Hass.

"Du coup, on est obligés de mettre la totale", explique l'étudiant. "On s'habille chaudement, avec écharpes et grosses vestes. Donc on n'est pas forcément très à l'aise pour travailler. Ce qui est encore plus folklorique, c'est que certains sont obligés de venir avec leur chauffage d'appoint, et de les allumer dès 7 heures pour avoir chaud." Un problème pour la concentration des étudiants, estime Pierre Hass. "Moi, j'essaie d'être très rapide parce que je n'ai pas envie de rester dans ces amphis trop longtemps. C'est vraiment difficile de se concentrer. J'espère que ça ne va pas mettre mon année en péril parce que les examens du semestre sont très importants..."

Un équipement de chauffage "vétuste"

Pierre Hass a pris contact avec l'administration de l'Université de Lorraine pour lui demander d'agir le plus rapidement possible. "Quitte à ce que les amphis soient fermés pendant une période, et qu'on nous mette dans des plus petites salles pour passer nos examens !", réclame-t-il. "Ou alors il faut que le calendrier universitaire soit bouleversé. Pourquoi pas passer les partiels à un autre moment de l'année, par exemple au printemps, quand il fait moins froid. Les étudiants sont capables de le faire, on est assez flexibles, on est quand même la génération Covid qui a dû se débrouiller toute seule du jour au lendemain."

De son côté, l'Université de Lorraine se dit "consciente de la situation". "Le bâtiment de l'UFR Sciences humaines et sociales du campus du Saulcy rencontre beaucoup de difficultés", explique la communication de l'établissement. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y remédier" mais le contexte actuel "ne joue pas en notre faveur". L'université est notamment dotée d'un équipement de chauffage "vétuste" et le bâtiment des SHS connait actuellement d'importants travaux de rénovation. Dans un message posté sur Facebook, jeudi 8 décembre, Pierre Hass assure que le chauffage a été remis en route dans les bâtiments.