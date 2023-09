Tablettes pour les élèves achetées par les Départements et les Régions : "une gabegie" selon Hervé Saulignac

De nombreux scientifiques ont été auditionnés et s'inquiètent du nombre d'heures quotidiennes passées sur les tablettes ou les portables. Le rapport préconise une meilleure éducation au numérique dans les programmes scolaires. Il demande aussi que soit inscrit sur les écrans le seuil de nocivité. Le député PS de l'Ardèche Hervé Saulignac était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mercredi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : Quel est le constat dressé par le rapport concernant le temps passé par les enfants devant les écrans ?

Le constat est alarmant. Les enfants passent beaucoup de temps devant des écrans. C'est déjà 3h par jour presque pour les enfants de deux ans. C'est plus de 5h par jour à l'âge de huit ans. Et c'est absolument vertigineux pour les ados de 13 à 17 ans puisqu'on dépasse les 7h30 par jour, ce qui, rapporté à une vie, correspond à 27 ans d'existence passée devant un écran. On est très loin des recommandations de l'OMS, qui préconise de ne pas exposer les enfants aux écrans jusqu'à l'âge de deux ans et ensuite seulement 1h par jour de 2 à 5 ans. Les scientifiques français, eux, sont encore plus radicaux. Pour la plupart d'entre eux, ils ne recommandent pas d'écran jusqu'à l'âge de six ans. On en est effectivement très, très loin, oui.

Quelles sont les conséquences sur le développement de l'enfant ? Que disent les spécialistes ?

Alors, les spécialistes sont unanimes sur les perturbations. Tout cela des conséquences pour le développement de l'enfant, pour sa scolarité, son sommeil. On observe des syndromes dépressifs, des troubles du langage, de l'hypertension. Bref, les scientifiques savent qu'il y a un préjudice pour la santé. Mais les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le niveau de danger, et notamment sur les seuils de nocivité. C'est-à-dire : qu'est ce qu'on peut accepter ? Il ne s'agit pas de proscrire totalement les écrans, a fortiori si on en fait un usage éducatif ou intelligent, mais ils ne sont pas tous d'accord sur ces seuils de nocivité. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a un discours qui n'est pas clair, qui n'est pas audible. Vous savez, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, par exemple, pour faire admettre aux Français et aux adultes qu'il n'était pas de bon ton de fumer dans une pièce fermée en présence d'enfants. Et malheureusement, on a vu ça et on le voit peut être encore, mais beaucoup moins. Il a fallu des années et des années pour faire admettre ça. Et puis on est un peu dans cette situation-là. C'est à dire que dès lors que la parole de la communauté scientifique n'est pas unanime, le message est brouillé et on n'arrive pas à sensibiliser les parents aux dangers qu'ils font eux mêmes, parfois encourir à leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ne donnent pas le bon exemple et qu'ils passent aussi, pour ce qui les concerne, beaucoup de temps sur sur les écrans.

Que préconise le rapport ?

D'abord, moi, ce que je préconise dans ce rapport parlementaire, c'est que l'on place cette question là dans le champ de la santé publique, de même qu'il y a des politiques publiques pour lutter contre le tabagisme ou contre la consommation excessive d'alcool. Il faut rappeler que la santé publique, c'est aussi éviter d'exposer trop longtemps nos enfants à des écrans. Et puis ensuite, toute une série de préconisations qui devraient, je l'espère, amener l'Etat à prendre des responsabilités fortes, sortir de la course à l'équipement parce que c'est une gabegie et des dépenses considérables qui ont été faites par l'Etat et par les collectivités pour équiper, pour équiper des enfants sans même savoir s'ils en avaient besoin. On a parfois acheté des ordinateurs à des enfants qui en avaient déjà eu et tout ça est absurde. Certains de ces ordinateurs ont terminé pour caler la table du buffet, ont été vendus sur le Bon Coin ou sont utilisés par les parents.

Vous parlez des ordinateurs qui ont été achetés par exemple par des établissements scolaires ?

En réalité, c'est assez rare les ordinateurs achetés par les établissements scolaires parce que cela reste à l'école et donc ils sont partagés. Et donc l'usage qui en est fait est assez pertinent. Moi je parle des tablettes ou des ordinateurs qui sont achetés par les départements, les régions pour les lycées ou par les communautés d'agglomération pour les écoles. On sait que les deux tiers de ces de ces outils en moins d'un an ne sont plus utilisables parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils sont perdus, parce que parce qu'ils sont, ils sont dans un placard et qu'ils n'ont en réalité jamais servi. Donc, il faut sortir de cette course à l'équipement. C'est un véritable gâchis, une gabegie. Il faut évaluer les gains d'apprentissage qui résultent de ces technologies numériques. Parce qu'il y a dans la communauté éducative certains qui considèrent que les gains sont minimes, voire nuls. Et puis faire de l'éducation au numérique une véritable discipline. C'est à dire que quand on a fait rentrer l'école et les écrans à l'école, on a fait de l'éducation par le numérique et on ne s'est pas préoccupé de faire de l'éducation au numérique : comment on va suivre sur la toile et qu'est ce qu'on peut y trouver, de quoi faut-il se méfier, Les fausses informations, les propos qui sont parfois extrêmement violents, de type discriminatoires ou xénophobes, j'en passe et des meilleurs. Les phénomènes d'addiction aussi parce que les plateformes savent développer des programmes qui créent des addictions. Et pas que chez les plus jeunes. Elle en crée aussi chez les adultes. Bref, il faut éduquer au numérique.

Le rapport préconise aussi d'inscrire sur les tablettes ou les téléphones, les ordinateurs, le temps de nocivité, en quelque sorte ?

Oui, lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, il y a des messages qui sont très clairs dessus. Lorsque vous achetez une bouteille d'alcool, il y a aussi des messages qui sont très clairs et il doit y avoir demain sur les emballages des smartphones, des tablettes et autres outils connectés, des messages très clairs qui disent notamment aux parents : "attention, si votre enfant de deux ans regarde 3 h par jour comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, vous lui faites courir des risques pour sa santé.

Est ce que ce rapport met en cause la responsabilité directe des parents avec leurs enfants ?

Bien sûr et c'est là que les choses sont très difficiles parce que c'est assez facile de donner les règles de l'Education nationale. L'Education nationale ne peut pas tout et le travail qu'il y a à faire, c'est un travail sur la parentalité et je crois que nous arriverons à sensibiliser correctement les parents et à leur faire adopter de bonnes pratiques pour eux mêmes que lorsqu'ils auront compris qu'ils sont et qu'ils font courir des risques à leur enfant. Mais là encore, il y a encore du chemin à parcourir. Vous savez, dans les années 50, on mettait du vin dans le biberon parce que les parents eux mêmes buvaient du vin. Et il a fallu des années et des années pour que la communauté médicale disent aux parents d'arrêter de mettre du vin dans le biberon des enfants. Et bien là, je leur dis et nous leur disons arrêtez vos enfants 5h par jour ou arrêtez de leur mettre une tablette entre les mains quand ils pleurent pour pouvoir être tranquille et vaquer à vos occupations. Ce n'est pas tout à fait comme ça que l'éducation doit se concevoir.