Tablettes dans les écoles de Poitiers : "C'est totalement surréaliste" alerte l'écrivain Yves Marry

Une pétition vient d'être lancée ce mardi à Poitiers. Une cinquantaine de parents d'élèves, réunis en collectif, demandent un moratoire sur l'utilisation et le déploiement des tablettes numériques dans les maternelles. Près de 200 ont déjà été déployées. C'est beaucoup trop selon eux. C'est beaucoup trop aussi pour Yves Marry signataire de cette pétition et co-fondateur de l'association "Lève les yeux". Il était l'invité de France Bleu Poitou ce mardi matin.

"Toutes les études montrent qu'il n'a aucun avantage éducatif"

Selon lui, la présence d'écrans est contre-productive à cet âge. "Il y a des effets sur le cerveau, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Cela va aussi commencer à entrainer des effets de dépendance parce que le cerveau reveut sa dose de dopamine avec ces images qui bougent. Cela habitue l'enfant qui en revoudra après."

Selon lui, il ne faut pas d'écran avant 6 ans et même dans un contexte éducatif les effets ne sont pas là. "Toutes les études montrent qu'il n'a aucun avantage éducatif. L'OCDE l'a notamment démontré en 2015. Très sincèrement, ce déploiement est surréaliste."

Yves Marry espère néanmoins que le rapport aux écrans est en train de changer. "Il y a tous ces parents qui se rendent bien compte que les jeunes sont accros de plus en plus tôt. La médecine scolaire s'en rend compte, les enseignants également. Mais au niveau des hautes administrations, on sent bien qu'il y a un retard."