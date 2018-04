Tain-l'Hermitage, France

Un an pour devenir un expert du chocolat. C'est la formation unique en France que proposera à la rentrée de septembre le lycée hôtelier de Tain l'Hermitage. Il s'associe avec Valrhona pour enseigner à 12 élèves "la maîtrise de la matière chocolat", c'est l'intitulé de cette formation, inaugurée officiellement ce mercredi soir.

Le proviseur du lycée hôtelier de Tain, les responsables de Valrhona, et les élus réunis pour l'inauguration officielle de cette formation "maîtrise de la matière chocolat". © Radio France - Florence Gotschaux

L'excellence de Valrhona en milieu scolaire

Cette formation sera basée sur l'excellence, avec un emploi quasi assuré à la clé, tant la demande dans ce domaine est forte. Les élèves vont y apprendre à travailler le chocolat, la composition de cette matière, comment les éléments réagissent dans une préparation, etc.

Bref ils vont devenir des experts du chocolat sous toutes ses formes, en pâtisserie, chocolaterie, et glacerie. La formation (en alternance chez un maître de stage et à l'école) s'étalera sur une année scolaire, avec un projet à rendre en fin d'année et un examen final.

Une spécialisation pour les titulaires d'un diplôme dans les métiers de bouche

Pour postuler, les jeunes doivent avoir des prérequis en pâtisserie ou métiers de bouche. Peu importe le niveau en revanche: du CAP au BTS.

Il faut d'abord remplir un dossier auprès du Lycée hôtelier de Tain l'Hermitage, avant une épreuve de sélection pour tester les compétences professionnelles des candidats, courant juin.

La compétition s'annonce rude. Cette formation n'offre que 12 places. Déjà une vingtaine de jeunes se sont faits connaître.

En glace, en pâtisserie, en entremets... les élèves de cette nouvelle formation vont apprendre à maîtriser le chocolat sous toutes ses formes, avec les conseils des chocolatiers de Valrhona. © Radio France - Florence Gotschaux

C'est le Tournonnais Bastien Girard, champion du monde de pâtisserie qui sera le parrain de cette première promotion.