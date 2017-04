Talence : les surveillants du lycée Victor-Louis en grève

Six surveillant(e)s du lycée d'enseignement général Victor-Louis de Talence sont en grève depuis ce matin. Ils dénoncent une précarisation de leur travail, et un manque de moyens humains et matériels.

"Nous sommes six par jour pour 2 000 élèves", dénonce Maddy Moulieras, une des surveillantes du lycée. Ce matin, six membres du personnel sur neuf ont décidé d'entamer une grève, reconduite à demain. Ils dénoncent un manque de communication avec la direction qui pour l'instant "n'a pas répondu favorablement" à leurs demandes.

"Le lycée est très grand. Nous demandons un trousseau de clés par surveillant pour qu'on ne se courre pas après toute la journée, explique Maddy. Un de nos ordinateurs ne marche pas non plus. Et nous ne sommes pas assez, parfois il y a des bagarres d'élèves devant le portail principal et nous ne pouvons pas gérer la situation. Nous aimerions qu'un membre de l’administration soit présent avec nous".

Réunion avec le rectorat

Le personnel demande aussi qu'une réunion mensuelle soit organisée avec les CPE pour communiquer sur ces difficultés. Pour l'instant le dialogue semble au point mort avec la direction. Mais le rectorat de l'académie de Bordeaux recevra une délégation du personnel surveillant mercredi prochain.

Les enseignants du lycée Max-Linder en grève

Une vingtaine d'enseignants du lycée Max-Linder à Libourne était aussi en grève aujourd'hui. Ils soutiennent une professeure qui avait porté plainte lundi 27 mars pour des faits d'agressions, menaces et insultes de la part d'un élève. Ils dénoncent un climat de "malaise général", du matériel délabré et des incivilités toujours plus fréquentes de la part des élèves.