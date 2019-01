Tandem Pro : un parrainage inédit à Caen pour aider les lycéens dans leur avenir

Rédiger un CV, écrire une lettre de motivation ou trouver un stage : pas toujours évident quand on a 17 ans ! Pour les aider, 151 professionnels vont parrainer chacun un lycéen durant un an dans ses démarches. Le premier-rendez-vous avait lieu ce vendredi au Centre de Congrès de Caen.

Caen, France

L'ascenseur social en France ne fonctionne pas comme il devrait : selon un rapport de l'OCDE, il faut en effet six générations pour un enfant issu d'une famille modeste pour atteindre le revenu moyen, comme le rappelle un article de la Tribune (cliquez ici pour y accéder). L'école de l'égalité des chances a encore parfois ses limites.

Pour apporter une première réponse, le député LREM Fabrice Le Vigoureux a lancé officiellement ce vendredi Tandem Pro, au centre de congrès en partenariat avec la ville de Caen. Le principe est simple : il met en relation 151 élèves de première de quatre établissements de l'agglomération caennaise (les lycées Camille Claudel, Jean Rostand, Victor Lépine et l'Institut Lemonnier) avec des professionnels. Fabrice Le Vigoureux s'en explique : "ces parrains ou ces marraines vont donner à ces lycéens des petits clés, des coups de pouce pour les aider à formaliser leurs envies, à rédiger une lettre de motivation, à trouver un stage, à préparer un dossier de candidature pour telle ou telle filière future. Tous ces petits codes, toutes ces clés qu'on n'a pas obligatoirement dans son environnement familial."

Le député LREM Fabrice Le Vigoureux et le recteur de l'Académie de Caen, Denis Rolland venu saluer le projet © Radio France - Philippe Thomas

Elisa Henry, élève en première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) au lycée Rostand à Caen fait partie des 151 élèves volontaires : "les professionnels ont déjà au moins vu une centaine de C.V. et des lettres de motivations alors que mon entourage n'a pas eu cette chance là. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un plus." Son parrain, Nicolas Gallier, directeur du contrôle gestion du groupe Agrial n'a pas hésité lorsqu'il a été sollicité par mail pour cette opération : "on a tous été jeunes. Les premiers stages, les premiers jobs sont toujours difficiles à décrocher. C'est vrai que si on n'a pas un petit "piston"c'est compliqué. Les entreprises ne sont pas contre les jeunes, au contraire, les jeunes ce sont les forces vives de demain. Ca fait parti du rôle des entreprises d'aider les jeunes à progresser."

Les affiches du projet © Radio France - Philippe Thomas

Une déclinaison nationale à terme ?

Fabrice Le Vigoureux voit plus loin : "je pense que ce dispositif va monter en puissance dans les années qui viennent. On pourra même envisager une déclinaison nationale parce que c'est une idée très simple qui répond à de vrais besoins. Elle donne aussi une satisfaction aux parrains et marraines qui transmettent une partie de leurs parcours à ces jeunes." En attendant,