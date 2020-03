Tarnos : des parents d'élèves se mobilisent pour sauver une classe

Selon l’association de parents d'élèves de l'école Lasplacette, l'inspection d'académie prévoirait de fermer une des 4 classes de l'établissement. Toujours selon les projections réalisés par les parents, les enfants seraient donc 25 par classe voire 30 en grande section.

"Ca peut, à terme, amener à l'échec scolaire"

"Les conditions d'apprentissages sont actuellement favorables. On craint qu'elles ne le soient plus. A partir du moment où on a des classes surchargées, ça va peut-être développer un mal-être des enfants et ça peut, à terme, amener à l'échec scolaire. _La maternelle est là pour amener les bases de l'enseignement_, de la mémorisation, du vivre ensemble des pratiques de vie en société. Avec moins de moyens, le résultat ne peut pas être là" s'inquiète Asatsuyu Lassalle. dont le fils est scolarisé en petite section.

Un concert de casseroles devant l'école

L'association de parents d'élèves a donc décidé de se battre contre la possible fermeture d'une des quatre classes de l'école. "Un carnaval masqué des chiffres" a été organisé afin de dénoncer la gestion comptable de l'éducation nationale. Une pétition a été mise en ligne pour mobiliser le maximum de personnes. Les parents d'élèves ont également prévu un concert de casseroles, lundi 9 mars à 8h15, pour la rentrée scolaire. Des courriers ont également été envoyés au président de la république, au ministre de l'éducation nationale, à la rectrice de l'académie de Bordeaux ainsi qu'au DASEN des Landes.

De son côté, l'inspection d'académie estime prématuré de communiquer sur le sujet. Ses représentants sont tenus au droit de réserve compte-tenu des élections municipales. Un comité technique paritaire officialisera les projets d'ouverture et fermeture de classe, pour la rentrée 2020 dans les Landes, le 30 mars.