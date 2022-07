Teillé : des élèves de maternelle et de primaire ont écrit un livre de recettes

C'est une belle initiative de la responsable de la cantine scolaire de Teillé, petite commune de 1700 habitants, en Loire-Atlantique. Marina Joly est aux fourneaux ici depuis 17 ans, et cette année elle a demandé aux parents et aux enfants de lui proposer leurs propres recettes de cuisine, pour les intégrer dans les menus. Et elle en a même fait un livre de recettes pour que les familles aient un petit souvenir. L'école Jacques Demy et l'école Saint-Pierre ont participé au projet.

Les recettes préférées des enfants

Au menu à la cantine, aujourd'hui : la terrine de poisson de la mère de la petite Chloé. "L'idée, c'est de créer le livre du restaurant scolaire, avec les recettes préférées des enfants," explique Marina. Pour moi, c'est un vrai bonheur de cuisiner pour eux les recettes qu'ils aiment et qui leurs sont familières."

Dans ce livre, 45 recettes. Parmi elles, le rougail saucisses de Léa, le poulet tikka de Noé, ou encore la verrine de Kathaïs, 10 ans. "J'ai proposé une recette que j'ai fait moi-même, confie-t-elle fièrement. C'est un dessert à la banane et à la framboise. D'habitude, je le fais à la maison, et ça me fait plaisir de partager ma recette avec mes amis."

Découvrir et partager de nouvelles saveurs

Les amis de Kathaïs ont l'occasion de goûter des plats qu'ils ne connaissent pas. "Je n'avais jamais mangé de moules frites avant, raconte Gaétan, en classe de CM1. Mais j'ai pu goûter et j'aime bien, même si je n'en mangerais pas tous les jours."

Une manière de varier les menus et de découvrir de nouvelles saveurs. Violette, 6 ans, préfère maintenant les plats faits à la cantine que ceux cuisinés par son papa, Florent. Egalement animateur périscolaire, il constate chaque jour les bienfaits de l'idée de Marina. "A la cantine, il sont fous de joie quand ils constatent que c'est leur recette au menu du jour, sourit il. En plus, il peuvent voir si les autres enfants aiment bien aussi. C'est un chouette projet."

Les enfants mangent des produits locaux, et surtout fabriqués "maison"

Les parents aussi ont mis la main à la pâte pour élaborer le livre de recettes. "Cela permet de montrer que les enfants mangent des produits locaux, fabriqués "maison" et que les menus sont diversifiés, explique Angélique, qui a deux enfants scolarisés à Teillé. Ici, il y a du bio, du végétarien... Et puis, chacun repart avec son petit livre. Ça leur fait un souvenir de leurs années de primaire à la cantine !"

Cette semaine, les parents des écoles Jacques Demy et Saint-Pierre ont pu acheter ce petit livre. Il coûte dix euros et les bénéfices seront reversés à la cantine scolaire de Teillé pour organiser de prochaines activités.

Marina Joly a déjà une autre idée pour l'année prochaine : un menu associé à une chanson. De quoi mettre une ambiance musicale dans le réfectoire.