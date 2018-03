Au collège Saint-Paul de Saint-Étienne, depuis plus de dix ans, l'utilisation du téléphone portable est encadrée. Uniquement autorisée de 12h à 13h30 dans la cour de récréation. Et cela fonctionne.

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé ce lundi que les téléphones portables seront interdits au collège l'an prochain et que cette mesure fera l'objet d'un article législatif "au cours des prochaines semaines". Les collèges pourront choisir entre plusieurs modalités d'interdiction qui vont "de la plus souple à la plus dure", a précisé Jean-Michel Blanquer. Soit (comme cela existe déjà) enfermer le téléphone dans un petit sac spécifique à l'intérieur du cartable pour pouvoir le ressortir s'il y a des usages pédagogiques, ou s'il y a des urgences. Soit (dans la version la plus dure) interdire totalement aux élèves de venir avec leur portable à l'école.

Plusieurs syndicats et parents d'élèves jugent cette mesure très difficile à mettre en place. C'est le cas du SNES-FSU et de sa secrétaire départementale dans la Loire, Sandrine Mélot. qui juge "louable" la volonté du ministre. Mais qui estime que l'usage du téléphone est déjà encadré par le code de l'éducation : interdit en classe et réservé à des espaces dédiés (comme la cour de récréation). Pour elle, le ministre ne pourra pas interdire aux élèves d'avoir un téléphone dans leur sac, pendant le trajet de l'école au collège. Et une fois sur place il y aura un problème logistique "pour conserver les portables des élèves, est-ce que ce sera nominatif ? Dans des casiers ? Que se passera-t-il en cas de casse ou de perte ?" Pour elle c'est très compliqué pour "pas grand-chose".

Au collège Saint-Paul de Saint-Etienne depuis plus de 10 ans l'utilisation du téléphone portable n'est pas interdite mais strictement encadrée. Uniquement autorisée de 12h à 13h30 dans la cour de récréation. a l'origine, l'objectif était de permettre à l'établissement de conserver la maîtrise de l'information aux familles (via le carnet de correspondance ou un coup de fil) pour éviter les interférences et les rumeurs. Et puis, l'école doit aussi rester un lieu de vie et d'échange selon l'institution Saint-Paul. Message bien compris par Ambre, jeune collégienne "sinon on ferait n'importe quoi avec, on serait toujours dessus et on n'écouterait pas les professeurs. Moi je préfère être dans la vraie vie que sur mon téléphone". Même si d'autres reconnaissent que c'est parfois dur de s'en passer "dès que c'est midi je le prends, parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis accro à mon téléphone. Il y a toute ma vie sur mon téléphone".

Si un téléphone est utilisé en dehors des plages horaires autorisés ou dans des lieux interdits, l'établissement scolaire confisque l'appareil (en rendant la carte SIM à l'élève). Seuls les parents pourront venir le récupérer auprès du CPE Guillaume Jullian "Vous allez avoir des parents qui vont réagir de façon un peu virulente, mais la plupart sont compréhensifs et suivent le réglement qu'ils ont signé en début d'année avec leur enfant".

Au lycée Saint-Paul cette fois, le règlement est plus souple : le téléphone est autorisé toute la journée, mais uniquement dans la cour, la cafétéria et le foyer.