Télétravail et école à la maison : les conseils d'un instituteur mayennais

Et c'est reparti! Une visio-conférence sur zoom et un problème de maths dans la même heure... la rude vie des parents du confinement a repris. Alors, comment bien s'organiser pour allier travail professionnel à la maison et devoirs des enfants? Nous avons demandé à un professeur des écoles mayennais, quelques conseils. Il s'appelle Stéphane Braud et il enseigne à Parné-sur-Roc, en classes de CE1-CE2.

Premier conseil : ne pas s'énerver!

Si l'on veut que tout se passe dans le calme et l'harmonie "il ne faut pas stresser les enfants", explique Stéphane Braud, "éviter d'être sur leur dos à leur demander où ils en sont, s'ils ont tout fait etc... Il faut leur faire confiance. Ils savent très bien ce que leur enseignant leur a demandé comme travail à faire. Mieux vaut réserver un temps pour eux, pour voir le travail effectué et connaitre d'éventuelles difficultés qu'ils auraient rencontrées. Cela peut se transformer en moment privilégiés".

Faire confiance!

Depuis le premier confinement, les enseignants, les enfants et les parents ont appris beaucoup. Des liens particuliers se sont tissés entre eux. "Les enfants ont gagné en méthodologie, explique Stéphane Braud, c'est en cela que les parents peuvent les aider à organiser leur journée, leur donner des repères pour une bonne organisation". Il est important de les soutenir et de leur faire confiance. "Et de faire confiance aux enseignants. Ce sont des professionnels".

Et quand les parents sèchent?

Il se peut, depuis le temps de l'école, que l'on ait oublié, telle règle de grammaire, tel théorème de maths ou une règle de trois. "Les enseignants sont là, pour aider les parents, précise Stéphane Braud. Je me souviens, au premier confinement, de parents qui étaient un peu dépassé, ce que l'on comprend très bien! Il suffit de passer un mail à l'enseignant ou à l'appeler pour se faire guider. Il ne faut pas hésiter".

Pas de panique : on est en fin de programme

Quand l'école reprendra, il ne restera que quelques semaines avant les vacances d'été. "Les parents ne doivent pas s'inquiéter, poursuit Stéphane Braud, à cette date, on a quasiment vu tout ce qui devait être acquis dans l'année. C'est maintenant de la consolidation. Donc, pas d'inquiétude. La France a gardé son école ouverte longtemps. En Allemagne, les enfants n'ont pas d'école depuis décembre! "

Donc, garder son calme, bien planifier la journée des enfants, garder le contact avec les enseignants, en cas de problème... et rester en bons termes avec son boss! Bon courage à tous les parents.