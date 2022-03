TEMOIGNAGE - Fin du masque à l'école : "On va pouvoir avoir un vrai échange humain avec nos élèves"

C'est la première fois que Camille passe les grilles de son collège sans un masque sur le nez. Elle a commencé à enseigner en septembre 2020, elle n'a donc connu que ça, alors forcément, ça lui fait bizarre. "J'ai un peu du mal à réaliser tant que je ne les ai pas devant moi sans le masque." Il va falloir prendre de "nouvelles habitudes" et elle confie en rigolant qu'elle risque d'avoir de "vieux réflexes" pendant quelques temps. Elle avoue avoir aussi une petite appréhension, "comme le sentiment qu'on a pour une rentrée".

Changer de rapport avec les élèves

Et laisser le masque dans son sac, c'est aussi se dévoiler d'avantage et ça peut changer le rapport avec les élèves. "Il y a des élèves, je les ai jamais vu sans le masque." Et puis le masque, c'est aussi finalement une sorte d'anonymat. "Là je vais me dévoiler totalement à eux", rigole l'enseignante de 28 ans.

Si elle n'a jamais eu de problème pour créer du lien avec ses élèves, elle est ravie de pouvoir faire tomber le masque face à eux. "C'est plutôt positif, on va avoir _un vrai échange humain_", s'enthousiasme-t-elle. Elle considère que c'est essentiel que les élèves sachent qui ils ont en face deux.

Plus de confort

Même pour elle, il était temps pour Camille d'enlever le masque en classe. Elle enchaine des créneaux de 3 heures dans des salles parfois grandes. _"_Avec le masque, on force sur la voix, donc oui l'enlever ça va faire du bien !" Moins de fatigue, et plus de possibilité d'interagir avec les élèves, car Camille en est certaine : sans le masque elle pourra transmettre plus de choses à ces élèves grâce au langage corporel.