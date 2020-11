TÉMOIGNAGE - Harcèlement scolaire : une collégienne du Mans raconte les insultes et les appels au viol

Camille* a été victime de harcèlement scolaire pendant près de deux mois, au début de son année de troisième. Tout a commencé, mi-septembre 2020, quand un élève de sa classe se met à l'embêter en cours. Des réflexions, des coups de pied dans sa chaise, que remarque la professeure du musique. Le collégien est exclu. "Il a commencé à dire qu'il allait m'attendre à la sortie et il m'a insulté de grosse pute et de connasse", se souvient Camille, 14 ans.

Ce mercredi 11 novembre 2020, elle n'a pas cours comme tout le monde, mais cela fait déjà plus d'une semaine qu'elle ne va plus au collège. "J'ai peur", confie-t-elle. Une dizaine de jours plus tôt, l'adolescente a reçu deux claques derrière la tête dans un couloir du collège.

Du cyberharcèlement violent

Ces épisodes douloureux font partie d'une longue série. Une quinzaine de collégiens se sont pris à Camille, tous de la même bande d'amis. En France, le harcèlement scolaire touche 10% des collégiens.

Très vite, le harcèlement ne s'est plus arrêté aux grilles du collège manceau. Il s'est prolongé en cyberharcèlement via la messagerie privée d'Instagram.

Ils ont dit qu'ils allaient me violer

Les harceleurs créent une conversation de groupe dans laquelle ils l'incluent, elle, son petit copain, sa sœur et son beau-frère. "Dans des messages vocaux, ils ont dit qu'ils allaient me violer et qu'ils allaient venir chez moi", décrit Camille. France Bleu Maine a eu accès à ces messages vocaux. On y entend des adolescents menacer très sérieusement, à grand renfort d'insultes, la jeune fille. "Cela m'a blessée et j'ai pleuré", raconte la collégienne.

Les harceleurs toujours pas sanctionnés

Comme beaucoup de victimes de harcèlement scolaire, Camille n'avertit pas tout de suite ses parents. Elle n'ose pas. Et puis, un jour, à table, elle relève sa manche. "Là sa maman a vu qu'il y avait des marques sur le bras", explique son père, Olivier*. L'adolescente s'est scarifiée. C'est ainsi que le dialogue débute avec ses parents. "On a essayé de la rassurer comme on pouvait en lui donnant tout notre amour et on a été directement voir la direction du collège", précise le papa.

Des différents rendez-vous avec la direction ne ressort pas grand chose, si ce n'est que certains harceleurs sont convoqués par l'administration. La direction de l'établissement n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de France Bleu Maine, notamment quant aux sanctions prévues pour les harceleurs.

L'Inspectrice académique de la Sarthe, Patricia Galeazzi, ne dément pas qu'aucune mesure n'a été prise contre ces élèves. "L'affaire est en cours", assure la représentante de l'Education nationale. "Des sanctions devraient être prises", selon l'Inspectrice.

"On se sent seuls"

La direction du collège n'a su apporter qu'une réponse limitée à la demande de protection de Camille. Il lui est proposé de passer ses récréations dans le couloir de l'administration avec un ami de son choix pour ne pas croiser les autres élèves. Le soir, elle pourra partir dix minutes après tout le monde pour les mêmes raisons. "Ce n'était pas moi qui avait fait le harcèlement, donc ce n'était pas à moi d'être punie ou isolée des autres", s'insurge Camille.

Les parents de l'adolescente sont outrés du manque de réaction du corps enseignant et encadrant. Ils se sont mis en relation avec le référent sur le harcèlement scolaire de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Sarthe (DSDEN). Selon lui, la direction de l'établissement n'agit pas encore par manque de preuves. "Chaque fois qu'ils l'insultent, les harceleurs la prennent en aparté, donc personne ne voit, ni n'entend", rapporte Olivier. Il y a tout de même un témoin pour les claques du 2 novembre et la professeure de musique.

Selon le père, la direction s'est également dédouanée pour le cyberharcèlement : "les menaces de viol ne relèvent pas du collège, car elles se passent sur les réseaux sociaux", restitue Olivier. "On se sent seuls", soupire le papa.

Deux plaintes, peut-être trois

Camille et ses parents ont porté plainte à deux reprises. Le 16 octobre pour menaces de viol. Le 4 novembre pour violences physiques. Olivier envisage également de porter plainte contre la direction du collège pour non-assistance à personne en danger.

Entre sentiment d'abandon et perte de confiance totale dans les adultes de son collège, Camille va changer d'établissement. Elle pense tout le temps à ses harceleurs. "Je pleure souvent, je n'ai plus d'appétit et la nuit je dors très mal", décrit la jeune fille. Faute de sanction contre ses bourreaux, Camille renonce à ses amis et à un environnement familier pour un nouveau départ.

*Le noms de la collégienne et de son père ont été changé pour leur assurer l'anonymat. Pour la même raison, nous ne donnons pas le nom du collège.

