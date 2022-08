Témoignage : nommée à Nîmes, une enseignante roussillonnaise fait l'aller-retour chaque week-end

La rentrée scolaire s'ouvre ce jeudi 1er septembre avec des recours aux contractuels de plus en plus fréquents dans les Pyrénées-Orientales. Une situation paradoxale pour certains fonctionnaires, qui visaient justement le département à l'issue de leur concours. Témoignage.

De plus en plus de professeurs contractuels dans les classes des Pyrénées-Orientales. De quoi mettre sur les dents les titulaires, nommés aux quatre coins de la France à l'issue de leur concours, mais qui espéraient enseigner dans le département. C'est le cas d'une jeune enseignante de 24 ans, qui retrouve sa classe de maternelle à Nîmes, alors qu'elle réside dans les P-O. Elle témoigne de manière anonyme pour France Bleu Roussillon.

Enseignante : "J'ai eu mon BAC + 5, j'ai eu mon concours et je n'étais pas assez bien placée. J'ai atterri dans le Gard, donc c'est vrai que je vois tous les articles passer, sur le manque d'enseignants dans les Pyrénées-Orientales, et moi je n'arrive pas à rentrer."

France Bleu : "C'est la deuxième rentrée que vous faites dans le Gard, je suppose que financièrement, c'est compliqué ?"

Je suis contrainte de prendre un appartement à Nîmes, avec toutes les charges qui vont avec, et je rentre le week-end

Enseignante : "Je suis propriétaire dans les Pyrénées-Orientales, je suis mariée dans les Pyrénées-Orientales et je suis contrainte de prendre un appartement à Nîmes, avec toutes les charges qui vont avec, et tous les trajets hebdomadaires car je rentre chez moi le week-end. Cela me coûte 650 euros par mois, donc il ne me reste que 900 euros."

France Bleu : "et le paradoxe, c'est que vous, vous avez obtenu le concours de professeurs des écoles. Vous êtes titulaire et, finalement, vous vous retrouvez désavantagée par rapport à des contractuels qui postulent."

Enseignante : "Oui voilà, je pense sincèrement à démissionner pour devenir contractuelle et travailler dans les Pyrénées-Orientales, au moins je serai chez moi. Et par la suite, ils parlent de créer des concours pour titulariser les contractuels. Donc pourquoi pas envisager cette possibilité.

France Bleu : "Vous connaissez des collègues dans la même situation ?"

Enseignante : "Bien sûr. Dans ma promotion, il y en avait plusieurs qui étaient dans la même situation. Je connais une collègue, mère de trois enfants à Perpignan, qui enseigne à Nîmes."

Ironie du sort, l'enseignante a appris que trois postes étaient disponibles dans son village. Elle a écrit au rectorat, au ministère de l'éducation nationale ainsi qu'à une sénatrice pour décrire sa situation, mais sans réponse pour l'instant.