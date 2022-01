TÉMOIGNAGE - "Quand il manque un remplaçant, ça désorganise tout" pour un directeur d'école maternelle à Laval

Le journal Médiapart a dévoilé ce lundi soir que le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza la veille de la rentrée du 3 janvier pour préparer et annoncer le nouveau protocole sanitaire. Le ministre a répondu ce mardi qu'il "regrettait la symbolique" du lieu de ses vacances devant les députés à l'Assemblée nationale. Ce nouvel épisode fait réagir les syndicats de l'éducation en Mayenne, qui appellent à un nouveau rassemblement ce jeudi à Laval, Mayenne et Château-Gontier.

Mépris et légèreté de sa part pendant qu'il "sirote des mojitos sur la plage à Ibiza", le SNUIPP-FSU53 ou encore le Snudi-Fo 53 sont unanimes pour dénoncer ce comportement. Avec ce manque d'enseignants qui sont absents, pour cause de Covid ou autre, comment les établissements s'organisent pour palier à ce manque en ce moment ? Exemple très concret à l'école maternelle Michelet de Laval où le directeur Sébastien Touzé doit faire face à ce problème presque quotidiennement.

"Deux heures pour prévenir les familles"

Depuis la rentrée de janvier, c'est presque chaque jour le même ballet. "Le matin les parents arrivent, ils nous demandent s'il va y avoir quelqu'un ou pas, nous on leur répond qu'on ne sait pas", commence Sébastien Touzé, "on accueille les enfants et si on apprend, comme ça a encore été le cas récemment, une heure après on appelle les parents pour leur dire que l'inspection d'académie nous prévient qu'il n'y a pas d'enseignant et qu'il faut venir chercher les enfants".

Dans ce cas-là, le directeur doit prendre beaucoup de temps pour prévenir les parents, "ça prend facilement deux heures parce qu'il y a des familles qui ne répondent pas, il faut essayer de rappeler, on tente le conjoint et quelques fois les numéros ne sont pas les bons", soupire le directeur d'école. Et pendant ce temps-là, il confie sa classe à une Atsem, l'assistante maternelle présente en plus mais quand il manque un enseignant dans une classe, là, ça pose problème parce qu'il faut aussi que "quelqu'un s'occupe de la classe où il faut un remplaçant et là oui, ça désorganise toute l'école".

"C'est à la fois des élèves qui sont privés de journées d'enseignement et des collègues qui ne font plus de l'enseignement mais de la garderie en ce moment", enchérie Stéven Gaudin, secrétaire départemental au Snudi-Fo 53, "ils doivent aussi faire face aux parents qui ne comprennent pas, parfois, les incohérences entre le protocole éducation nationale et les annonces gouvernementales qu'on entend à la télé, on fait face à tout ça".

De la violence verbale de la part de parents d'élèves

Et parfois, ces situations conduisent à de la violence verbale de la part de parents d'élèves, exaspérés de ces changements de protocoles. Deux cas ont été remontés au syndicat Sundi-Fo en Mayenne en l'espace de cinq jours, depuis ce vendredi 14 janvier. "Les parents sont conscients des soucis, on en a beaucoup qui réagissent en soufflant mais qui comprennent que ce n'est pas de notre responsabilité mais d'autres ne le comprennent pas", ajoute Sébastien Touzé, "pour les enseignants, c'est vraiment tendu en ce moment".

Si l'épidémie de Covid-19 met en lumière et accentue en ce moment ce manque de remplaçants, le problème n'est pas nouveau selon les syndicats. Depuis le 3 janvier dernier en Mayenne, sur une centaine d'enseignants du premier degré absents, seulement la moitié a été remplacée.