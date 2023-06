TÉMOIGNAGES - "On peut aider", des élèves lorrains récompensés pour leur lutte contre le harcèlement scolaire

Un lycéen, recroquevillé dans les toilettes. Les murs sont recouverts d'appels au secours et à l'aide. C'est l'affiche réalisée par les élèves du lycée Jean-de-Pange de Sarreguemines, qui a remporté le premier prix de la catégorie. Pour la dixième année consécutive, le rectorat organisait, lundi 19 juin, la remise du prix académique "Non au harcèlement" , dans le réfectoire du collège Louis-Pasteur de Faulquemont. Neuf établissements de l'académie Nancy-Metz ont été primés pour des affiches ou des vidéos de prévention réalisées par les élèves.

"Les personnes harcelées cherchent souvent un endroit refuge, pour s'isoler de leurs harceleurs", explique Akki, une élève de première à Sarreguemines. "Pour nous, ça a été les toilettes." Ces quatre lycéennes ont été harcelées, dans le passé, par leurs camarades mais aussi par certains enseignants. Mais elles ont remonté la pente, et se retrouvent désormais plusieurs fois par semaine dans ce groupe "Non au harcèlement". "On a tous traversé à peu près la même chose", décrit Cheyenne-Indiana. "On connait déjà, donc ça nous soude. On est comme une famille !"

Les lycéens de Sarreguemines ont représenté le coin refuge que représentent les toilettes. - Académie Nancy-Metz

Un rôle de "grand frère"

Et ces adolescentes ne comptent pas s'arrêter là. "On a acquis cette casquette de grand frère, en fait", affirme Marine, en classe de seconde à Jean-de-Pange. "Je sais que trouver refuge auprès d'autres élèves, et me rendre compte que eux ont réussi à s'en sortir, ou que moi j'ai réussi à m'en sortir, et que je peux continuer à aider ceux qui sont dans cette difficulté, ça apporte une énorme confiance en soi et un plaisir... On peut aider, on peut être là, et ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur nous."

Mais la lycéenne sait bien que ce ne sont pas les affiches qui règleront le fléau du harcèlement scolaire. "La plupart des harceleurs n'en ont absolument rien à faire", lâche-t-elle. "Ce qu'il faut, c'est être présent sur le terrain, pour les personnes qui sont harcelées. Et faire comprendre ce qu'est le harcèlement, sans forcément passer par la menace, mais par la parole, par la pédagogie. Dire aux élèves 'ok, remets-toi en question, imagine si je te faisais la même chose que ce que tu fais, comment est-ce que tu réagirais ?'"

"Quand c'est un élève qui intervient, ça a plus de poids"

Plusieurs vidéos primées cette année mettent aussi en avant la prévention d'égal à égal, directement entre les élèves. "Un élève qui va venir stopper un harceleur aura plus d'impact que si c'était un professeur", continue Marine. "L'adulte ne sera pas forcément humilié, mais il y aura des mots derrière son dos. Et il n'aura plus la crédibilité qu'il faut. Quand c'est un ou plusieurs élèves qui interviennent, ça a plus de poids parce qu'en face, tu as des gens de ton âge, avec une mentalité de ton âge. Et parfois, ça percute plus."

Avec ce prix, les lycéennes veulent aussi mettre en lumière les élèves qui ont tenu bon. "On parle beaucoup des élèves qui se sont suicidés, et beaucoup moins de ceux qui s'en sont sortis", explique Cheyenne-Indiana. "Ça donne l'impression que le harcèlement scolaire mène forcément au suicide. Alors qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'en sortent que de gens qui commettent l'irréparable !"

"On ne se rendait pas compte de l'impact"

La récompense du coup de coeur académique revient à un autre établissement mosellan : le collège Robert-Schuman de Behren-lès-Forbach, qui participe au concours pour la troisième fois. Cette année, les élèves ont imaginé une vidéo sur le thème "Et si l'autre, c'était toi ?" Dans ce court-métrage, les élèves harcelés prennent la place des harceleurs, et vice-versa.

Prix NAH 2023 - Collège Robert Schuman - Behren-lès-Forbach

"Maintenant, on remarque quand un élève est isolé, quand d'autres s'en prennent à lui", expliquent Leïla et Anna, toutes les deux collégiennes et actrices dans la vidéo. "On sait directement ce que c'est. Cette vidéo nous a mieux sensibilisées au harcèlement. Peut-être qu'avant, on ne se rendait pas compte de l'impact que ça avait sur les élèves. Maintenant, on est plus conscientes de ça, ça nous permet d'aider au maximum."

"On aimerait que ce film serve à sensibiliser sur le harcèlement scolaire", continuent les deux élèves. "Il y a de plus en plus de situations similaires. Sauf que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, le harcèlement est parfois fait inconsciemment. Donc il faut vraiment que ça les fasse réagir, le but c'est qu'ils se remettent en question."

Apprendre à repérer les signaux faibles

"Cette formation par les pairs est très intéressante, ça a porté ses fruits", assure Sabri Zeghib, le conseiller principal d'éducation du collège de Robert-Schuman, invité de France Bleu Lorraine, mardi 20 juin. "Ils ont moins peur du jugement ou d'avoir un sentiment de culpabilité. Souvent, les enfants nous le disent : ils pensent que les adultes sont déconnectés de la réalité et ne comprennent pas ce que eux vivent. Donc le faire par les élèves et pour les élèves, c'est vraiment bénéfique et ça fonctionne."

Mais le CPE de Behren-lès-Forbach reconnait aussi des difficultés à repérer tous les signaux faibles du harcèlement scolaire. "J'ai appris des choses en suivant ces réunions avec les élèves. Lors d'une séance, une élève s'est confiée à nous et nous a expliqués que c'était assez simple pour elle de jouer un rôle dans le film parce qu'elle vivait cette situation dans la vie. Donc c'est grâce à la vidéo qu'on a pu très vite prendre en charge cette élève. Mais il reste un vrai point faible en 2023 : les réseaux sociaux. C'est vraiment l'enfer pour nous..."

Les élèves et encadrants du collège Robert-Schuman de Behren-lès-Forbach a remporté le coup de coeur académique pour leur vidéo. © Radio France - Bastien Munch

Le collège Robert-Schuman a d'ailleurs décidé de mettre en place, dès l'année prochaine, des formations aux bons usages des réseaux sociaux à destination des parents d'élèves, pour lutter contre le cyberharcèlement.

