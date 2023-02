Tentative de suicide d'une adolescente à Toulouse : la thèse du harcèlement scolaire n'est plus privilégiée

La thèse du harcèlement scolaire n'est plus celle privilégiée par les enquêteurs et le parquet de Toulouse après le terrible geste d'une adolescente de 13 ans samedi soir. Quartier Bellefontaine, elle a sauté du quatrième étage de sa résidence. La jeune fille s'en est miraculeusement sorti avec les deux chevilles et le fémur fracturés, elle est toujours hospitalisée.

Divorce des parents et résultats scolaires décevants

Une enquête préliminaire avait été ouverte car la mère avait parlé de harcèlement scolaire aux policiers . Les premiers éléments démontreraient plutôt que Dounia souffrait de sa situation familiale. Ses parents étant divorcés, la collégienne ne voit plus son père depuis plusieurs années, ce qu'elle vivrait très mal. De plus, elle souffrirait aussi de ses résultats scolaires, qui ne seraient pas à la hauteur de ses attentes.

Au collège Michelet, en centre-ville, où elle est en classe de 5e, Dounia est décrite par ses camarades comme quelqu'un de souriant, bien entourée par sa bande de copines. Les enfants ont été prévenus de cette tentative de suicide lundi, le principal et une enseignante sont passés dans les classes pour évoquer ce geste sans donner davantage d'explications. Une cellule de soutien est en place avec une assistante sociale.

Les rumeurs de harcèlement scolaire ont circulé dans l'établissement, mais elles ne sont pas étayés par les élèves de 5e que nous avons rencontrés. La jeune fille fait partie du dispositif de mixité sociale mis en place par le Département. Il permet à des centaines d'enfants issus des quartiers défavorisés de suivre leur scolarité dans des établissements situés en dehors de ces quartiers.

À ce stade, le parquet privilégie donc la thèse d'un appel au secours lié à la situation familiale de l'adolescente.