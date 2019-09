Tenue correcte appliquée au lycée Paul-Louis Courier à Tours

Tours, France

Tenue correcte exigée... Et maintenant appliquée au lycée Paul-Louis Courier à Tours ! Dans cet établissement, les joggings, tee-shirts et shorts trop courts ou encore pantalons déchirés ne sont plus les bienvenus depuis la rentrée. Les élèves habillés dans des "tenues débraillées", comme dit la direction du lycée, peuvent rentrer en classe, mais leurs parents sont désormais systématiquement appelés. Et fortement incités à ce que ça ne se reproduise plus.

"Si je viens en jogging, ça m'empêche pas d'apprendre" - Une lycéenne de seconde, opposée à la mesure

Dans ce lycée, les réactions sont plutôt mitigées. "On peut sortir quand on veut, on a beaucoup de liberté sur ça. Après, on en a un peu moins sur notre tenue, donc ça équilibre" disent ces lycéennes de seconde. Elles comprennent cette décision de la direction, ce qui n'est pas du tout le cas de leurs autres collègues. "Je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est débile. Un jogging, c'est pas vulgaire, c'est pas choquant, il n'y a rien de sale, ça dérange pas. C'est pas un travail, on est pas payé, on a pas un vrai patron. On est assises toute la journée, donc autant être confortable ! Si je viens en jogging, ça m'empêche pas de travailler, d'apprendre".

"Quand on va aller démarcher une entreprise, on ne peut pas se présenter en jogging !" - Carole Faisandier, la proviseure

Dans un coin, un élève se fait discret. Lui porte le fameux jogging tant décrié. Pourtant, pour la proviseure Carole Faisandier, le principe est simple. On ne va pas au travail comme on va à la plage. "Par exemple, la politique de l'établissement, c'est que les élèves de seconde qui sont libérés assez tôt dans l'année en raison des examens fassent un stage en entreprise. Quand ils vont se présenter pour un stage, la tenue est quelque chose de déterminant. Quand on va aller démarcher une entreprise, on ne peut pas se présenter en jogging, c'est certain !" explique-t-elle.

Ce lycée n'est pas le seul à Tours à appliquer concrètement l'exigence d'une tenue correcte. Il y a par exemple l'institution Saint Grégoire qui le fait depuis des années.