Terre de Cévennes : instit' sur le banc de l’école

Lozère, France

Cette semaine, Terre de Cévennes vous propose de découvrir la vie d’une institutrice de campagne, une enseignante qui exerce depuis 10 ans en Lozère. Edme Caillon a la particularité d’être une enseignante remplaçante. Aux quatre coins du département, elle intervient depuis des années et souvent au pied levé pour pallier l’absence d’un collègue. Chaque jour, elle avale des kilomètres avec sa voiture pour exercer avec passion sa profession.

C’est le début d'une nouvelle semaine de remplacement pour Edme Caillon. Ce lundi, elle quitte sa ville de Mende pour les Cévennes. Il est 7h30 : thermos à la main, Edme se rend sur le parking d’Intermarché où sa voiture est garée. Après 40 minutes de route, elle arrive au collège de Florac. Edme Caillon effectue un remplacement auprès d’élèves de 6e et 5e en difficulté.

Pour son nouveau remplacement Edme se rend à Florac © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Direction maintenant la salle des profs. Comme un rituel, elle commence par poser son déjeuner sur le rebord de la fenêtre. Sur sa clé USB, Edme enregistre des centaines de cours : maternelle, CE1, 6e... Elle peut sortir de sa poche un cours tout prêt au dernier moment et comme si de rien n’était. Arrivée en Lozère pour ses études à l’institut de formation des maitres, Edme est tombée amoureuse du département. En 10 ans, elle a déjà effectué des remplacements dans la moitié des écoles de Lozère.

Je m’éclipse, je laisse travailler Edme et ses élèves. Je retrouverai l’enseignante pour sa prochaine journée de classe, même si Edme attend encore de connaitre son planning de jeudi. Elle attend un coup de fil de l’inspection académique...

Pour son nouveau remplacement, Edme joue à domicile. Pas de voiture ce matin, pas de route enneigée et pas de problème de GPS en perspective… Edme va faire le trajet domicile-travail à pied. Je la retrouve dans les couloirs du collège Henri Bourillon à Mende après sa journée de classe.

Voilà maintenant 10 ans qu’elle se balade sur tout le territoire, une fois directrice de l’école maternelle, une fois prof de collège, une autre fois à l’école primaire. Avec facilité mais surtout, avec expérience, Edme passe d'un poste à l’autre et parfois dans la même semaine.

Si cette polyvalence lui a permis de progresser d’un point de vue professionnel, elle l’a aussi privée de moment magique dans la vie d’instit'. C’est ça, la vie de numéro 2. Même si la passion est là, exercer le plus beau métier du monde peut s’avérer parfois frustrant, surtout si vous êtes sur le banc et que l’on fait appel à vous quand les titulaires ne peuvent répondre présent.

Durant toutes ses années de remplacement, Edme Caillon aura fréquenté des dizaines d’écoles, rencontré de centaines de profs, enseigné à des milliers d’élèves, avec comme simple horizon, le jour d’après.

Alors c’est vrai : Edme pourrait obtenir plus rapidement un poste de titulaire, mais il faut pour çela partir. Et c’est en Lozère qu’elle veut enseigner et si possible se rendre à l’école tous les jours à pied.

